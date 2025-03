Nos preparativos finais, Jakelyne Oliveira se casará com Mariano em lugar dos sonhos

A modelo Jakelyne Oliveira e o noivo, o cantor Mariano, da dupla sertaneja com Munhoz, irão oficializar a união em uma cerimônia no dia 15 de abril

A modelo Jakelyne Oliveira, de 32 anos, e o noivo, o cantor sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz, irão celebrar a união no dia 15 de abril, às 15h15, na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, interior de São Paulo . Nos preparativos finais, a cerimônia será ao ar livre e contará com 250 convidados.

“Me imaginava entrando em um lugar bem verdinho, de branco”, contou a Miss Brasil 2013 em entrevista à Vogue Brasil.

Como Mariano tem shows nos finais de semana, o casal precisou de uma data durante a semana para agendar o casamento. “Vimos que em abril o dia 15 caía numa terça-feira e ele me pediu em casamento em um dia 15.Fizemos nossa oração para ver se realmente era essa data e quando chegamos no carro apareceu no painel 15h15”, relembrou Jakelyne. Para eles, o sinal foi claro.

O casal optou por uma festa elegante, mas sem exageros. “Não vai ser um casamento luxuoso. Eu gosto do elegante na simplicidade, sabe?”, explicou a noiva. A decoração será assinada por Caio Marconzi, com um estilo que mistura os mundos dos dois.

Lista de convidados

Na lista de convidados, estarão apenas familiares e amigos mais próximos, incluindo nomes conhecidos do público, como Jojo, Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Raíssa Santana. Além deles, João Bosco & Vinícius e Bruno, da dupla com Marrone, estarão presentes.

“A lista de convidados, com certeza, é a parte mais difícil do casamento. Nossa família já é grande por si só. Se for convidar todo mundo que a gente conhece, ainda mais sendo do meio artístico, tem que fechar um estádio”, divertiu-se Jake.

Mariano decidiu não cantar na cerimônia para se concentrar no momento. No entanto, ele e a noiva farão uma apresentação especial na festa. “No lugar da valsa vamos dançar ‘Melhor Com Você’, uma música que ele escreveu para mim bem no começo do nosso relacionamento”, revelou.

Jakelyne usará dois vestidos assinados por Lucas Anderi. “Será um para o casamento, que vou tirar a cauda na festa, e outro para a noite, uma coisa mais leve”, explicou.

Sobre o vestido principal, Jake mantém o mistério: “Acho que na hora que vocês verem vão falar: ‘Gente, é muito a Jake’. É muito o meu estilo, eu consigo me enxergar muito nele”, afirma. O terno de Mariano foi escolhido com a ajuda da noiva e será assinado por Wagner Santos, da VIP Alfaiataria.

