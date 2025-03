Médico explica cirurgia de urgência em casos como de Luciana Gimenez: 'Dor extrema'

A apresentadora Luciana Gimenez chocou ao revelar que precisou passar por uma cirurgia de urgência no mês de março; relembre

A apresentadora Luciana Gimenez (55) chocou o público ao revelar que passou por cirurgia de emergência no mês de março. Na época, a estrela ficou internada por alguns dias e precisou realizou uma correção de uma hérnia de disco cervical. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista, explica o diagnóstico da artista e quando é recomendada uma cirurgia.

No mês de março, Luciana Gimenez recebeu o diagnóstico de hérnia de disco cervical , e teve que passar pelo procedimento cirúrgico emergencial para uma correção. Passando pela recuperação, ela afirma estar bem e recebendo muito carinho dos fãs.

Segundo o Dr. Fabio Jennings, é importante esclarecer que uma hérnia discal na coluna cervical é quando o disco intervertebral ultrapassa os limites do corpo vertebral. Ou seja, quando este conteúdo comprime uma raiz nervosa ou a medula espinhal e pode causar sintomas.

"Quando se fala em correção de hérnia de disco, refere-se a um procedimento cirúrgico que retira a parte do disco que saiu dos seus limites normais, chama-se de Discectomia. A intervenção pode ser realizada pela cirurgia tradicional aberta, ou por procedimentos minimamente invasivos por via endoscópica. A vantagem desse último método é a recuperação mais rápida do paciente", explica.

QUANDO É NECESSÁRIO PASSAR POR UMA OPERAÇÃO?

O especialista menciona que grande parte dos quadros tem uma boa evolução , mas em alguns é necessário realizar uma cirurgia para correção da condição, onde pode ser por conta de sintomas como dores extremas ou déficit neurológico.

"Geralmente, as hérnias discais têm evolução para melhora progressiva com o tratamento conservador (medicamentos, fisioterapia, etc). Em poucos casos indica-se a cirurgia quando há um déficit neurológico grave como a compressão da medula espinhal (situação extrema) ou de uma raiz nervosa levando à perda da força dos braços, por exemplo. Outra indicação é a presença de dor extrema que não melhora com os tratamentos conservadores com os analgésicos, anti-inflamatórios e fisioterapia", finaliza o especialista ao avaliar o caso da apresentadora Luciana Gimenez.

