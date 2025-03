Em tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil surgiu sorridente nas redes sociais ao reencontrar a amiga Regina Casé; veja a foto

Nesta quarta-feira, 26, Preta Gil agitou as redes sociais ao compartilhar a foto de um encontro especial. Após a alta hospitalar, a cantora recebeu a visita da amiga Regina Casé e não escondeu a alegria ao viver este momento.

Na imagem publicada, as artistas surgiram deitadas, enquanto se abraçavam. "Eu e ela! Te amo infinitamente", declarou a filha de Gilberto Gil na legenda.

Em fevereiro deste ano, Preta celebrou o aniversário de 71 anos de Regina Casé com uma declaração carinhosa. "Ela é minha amiga, minha mãe, minha musa, a que mais me incentivou e acreditou em mim como cantora quando comecei! Enxergou em mim o que eu já sentia e foi por causa dela que fui lá e criei coragem! Me tornar quem eu sou hoje como artista, tem muito de você e eu amo isso imensamente, tenho muito orgulho da nossa história!", escreveu na ocasião.

E completou: "Somos irmãs de fé, de força, somos família! A sua Pretinha te ama demais e te deseja todas as coisas boas desse universo, muito axé e muito amor! Serei grata para todo o sempre e celebro sua existência eternamente! Feliz Aniversário, Regis!".

Veja a foto:

Preta Gil celebra encontro com Regina Casé. Foto: Reprodução/Instagram

Diagnóstico

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar há poucos dias após ficar na UTI de um hospital em Salvador, na Bahia, após o carnaval. Ela precisou ser hospitalizada ao ser diagnosticada com uma infecção urinária. Agora, a estrela contou qual foi o verdadeiro diagnóstico e qual é o risco dele para sua vida.

A filha de Gilberto Gil contou que foi diagnosticada com Pielonefrite, que é uma infecção bacteriana nos rins. Ela disse que a infecção aconteceu no rim direito e que é perigoso caso a bactéria vá parar na corrente sanguínea. Por isso, os médicos precisaram agir rápido para salvá-la e evitar maiores complicações.

Inclusive, Preta contou que este é um risco que vai correr pelo resto da vida. Isso porque ela passou por uma longa cirurgia contra o câncer e também mexeu no ureter, no rim e na bexiga durante a retirada de tumores do abdômen. Além disso, ela usa sonda para urinar e o acessório facilita a entrada de bactérias no organismo.

Assista na íntegra:

