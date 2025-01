Eliana celebra estreia na Globo e agradece apoio da mãe

Eliana celebrou sua estreia da Rede Globo, que acontece neste domingo, 12, e agradeceu pelo apoio que recebeu da mãe. Veja!

Em suas redes sociais, Eliana sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 32 milhões de seguidores. Neste domingo, 12, a apresentadora celebrou a sua estreia na Rede Globo, ela será a responsável por comandar a nova edição do The Masked Singer Brasil.

Em sua conta no Instagram, Eliana publicou diversas fotos em que aparece ao lado da mãe e agradeceu pelo apoio da matriarca nessa nova fase. Nas imagens, a artista surgiu com um look super elegante composto por um conjunto de cropped e saia longa listrados de branco e amarelo.

"Hoje é um dia muito especial, minha estreia no domingo na TV Globo. E claro que minha musa, minha amiga e minha referência de mulher veio para me dar a sua benção. Obrigada meu Deus por ter sempre minha família por perto. Obrigada mãe por suas orações que me protegem diariamente. Vai ser lindo!!! Espero vocês hoje", escreveu Eliana na legenda da publicação.

Libertação

Eliana relembrou o momento em que foi flagrada brincando na piscina com a filha em um hotel carioca. O caso aconteceu em 2021 e a apresentadora contou que a foto feita pelo paparazzo, inicialmente considerada invasiva, a libertou.

"Quando fui fotografada de biquíni e de costas por um paparazzo, diferentemente do que as pessoas possam imaginar de que eu possa ter ficado brava por ter sido pego de surpresa, eu fiquei feliz. Nunca mais deixei de mergulhar no mar com meus filhos por receio de algum julgamento ou pelo receio de ter uma foto roubada de um momento íntimo e pessoal", disse ela em entrevista para a Quem.

Em seguida, a famosa afirmou que ficou grata pela situação. "Aquele episódio me deu uma liberdade que, talvez, eu não conseguiria sozinha. Precisei do olhar de uma outra pessoa, que tornou pública essa minha imagem e até gostei do que eu vi. Sozinha, provavelmente, não registraria, mas a foto acabou me libertando no lugar de mãe e mulher".

Por fim, Eliana confessou que já teve medo do julgamento alheio sobre seu corpo. "Muitas vezes, eu deixava de caminhar na praia com medo de julgamento do corpo. Infelizmente, essa lupa está muito em cima dos corpos femininos. Quando vi meu corpo naquelas fotos -- meu corpo como ele é, sem uma boa luz, sem um bom ângulo -- de a vida como ela é, meu sentimento foi de ‘obrigada, paparazzi, por este momento libertador'", disse.

Eliana é mãe de Arthur, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com João Marcelo Bôscoli, e de Manuela, de sete anos, do atual casamento com Adriano Ricco.

