Eliana conta que foto de biquíni feita por paparazzo a libertou

Eliana relembrou quando um paparazzo a fotografou desprevenida de biquíni e contou que na verdade se sentiu livre com a situação

Eliana relembrou o momento em que foi flagrada brincando na piscina com a filha em um hotel carioca. O caso aconteceu em 2021 e a apresentadora contou que a foto feita pelo paparazzo, inicialmente considerada invasiva, a libertou.

"Quando fui fotografada de biquíni e de costas por um paparazzo, diferentemente do que as pessoas possam imaginar de que eu possa ter ficado brava por ter sido pego de surpresa, eu fiquei feliz. Nunca mais deixei de mergulhar no mar com meus filhos por receio de algum julgamento ou pelo receio de ter uma foto roubada de um momento íntimo e pessoal", disse ela em entrevista para a Quem.

Em seguida, a famosa afirmou que ficou grata pela situação. "Aquele episódio me deu uma liberdade que, talvez, eu não conseguiria sozinha. Precisei do olhar de uma outra pessoa, que tornou pública essa minha imagem e até gostei do que eu vi. Sozinha, provavelmente, não registraria, mas a foto acabou me libertando no lugar de mãe e mulher".

Por fim, Eliana confessou que já teve medo do julgamento alheio sobre seu corpo. "Muitas vezes, eu deixava de caminhar na praia com medo de julgamento do corpo. Infelizmente, essa lupa está muito em cima dos corpos femininos. Quando vi meu corpo naquelas fotos -- meu corpo como ele é, sem uma boa luz, sem um bom ângulo -- de a vida como ela é, meu sentimento foi de ‘obrigada, paparazzi, por este momento libertador'", disse.

Eliana é mãe de Arthur, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com João Marcelo Bôscoli, e de Manuela, de sete anos, do atual casamento com Adriano Ricco.

Relação com as redes sociais

Uma pessoa acostumada com mudanças ao longo da carreira é Eliana (52). O último ano da apresentadora foi marcado por um período de transformações. Conhecida pelo seu poder de comunicação, ela sempre busca a proximidade com o público, inclusive nas redes sociais. "Diferentes formatos", afirma em entrevista exclusiva à Revista CARAS.

Só no Instagram, Eliana conta com mais de 32 milhões de seguidores, sendo um fenômeno também fora dos ambientes digitais. A empresária confessa que tem essa prioridade de manter a comunicação com o público.

"A minha experiência de tantos anos me traz uma certa paz de pisar em outros territórios com a certeza de que vou me comunicar com o meu público, mesmo em diferentes formatos, porque a coisa mais mágica do comunicador é falar e ser ouvido", confessa.

Eliana relembra da chegada das redes sociais e sua popularização: "Quando as redes sociais começaram a ganhar forma e era algo novo para todo mundo, eu falei que iria entrar e ver no que iria dar. E foi bem positivo. Independentemente do veículo ou do formato, o mais importante é você ser você mesma, manter seus valores e essa capacidade de falar e ser ouvida. Isso pode estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. O importante é manter aquilo que você construiu, que é a confiança do público: isso é meu maior tesouro".

