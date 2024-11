David Reis fala de personagem em série codirigida por Bruna Marquezine: ‘Apaixonado por Bia'

Em entrevista à CARAS Brasil, David Reis, o Pedro de Amor da Minha Vida, comemora personagem em série estrelada e codirigida por Bruna Marquezine

A série Amor da Minha Vida estreou na última sexta-feira, 22, no Disney+, e já está fazendo o maior sucesso. No elenco da produção – estrelada por Sérgio Malheiros (31) e Bruna Marquezine (29), que também assina a codireção do projeto – está o ator David Reis (27), que ficou bastante conhecido ao interpretar o personagem Henrique na novela Bom Sucesso (2019), da TV Globo. Agora, ele dá vida a Pedro, o contatinho perfeito que se apaixona por Bia, papel de Marquezine.

Em entrevista à CARAS Brasil, durante a pré-estreia da série, no Jockey Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro, o atrista fala com entusiasmo do novo trabalho. “Essa série fala de amor, encontros e desencontros. Faço o Pedro, que encontra a Bia em um momento de desencontro, por ela mesma. Em uma fase em que ela se desentende com o Marcelo (Danilo Mesquita), está namorando o Cézar (João Villa), e eu estou naquele meio-termo. Ele se apaixona muito por ela, é apaixonado; e quer ser mais que um contatinho. Para ele, ela é o amor da vida dele, e a série fala sobre isso”, conta.

“E é muito importante, porque mostra diversas fases dos nossos relacionamentos. Por exemplo, estou disponível, mas a outra pessoa não está. Então, entender essas dinâmicas. É uma série muito importante, porque eu queria muito trabalhar com o Matheus (Souza), o criador e diretor dessa série incrível”, emenda.

David volta a enaltecer o roteirista e diz que fez teste para Cinco Júlias, futuro filme de comédia dramática, dirigido e escrito por Matheus. Livremente baseado no livro e na peça homônimos criados em 2020, é estrelado por Jade Picon, Ananda, Valentina Daniel, Sanny Feijó e Ayomi Domenica. Tem previsão de estreia para 2025 nos cinemas.

“Fiz o teste para o último filme dele (Cinco Júlias). Desde então, queria muito trabalhar com o Matheus, porque ele é muito sensível escrevendo. Ele escreve umas coisas maravilhosas e lindas. Eu falei: quero trabalhar! Então veio Amor da Minha Vida. Inclusive, fiz o teste junto com a minha amiga, a Rayssa (Bratillieri). (Na época) falei (com ela): Você está fazendo? Ela falou que sim e eu disse: Bateu! A gente vai passar nesse teste agora! (risos). Passamos juntos e foi uma alegria imensa. Muito, muito incrível!”, diz.

O ator David Reis na pré-estreia da série Amor da Minha Vida - Roberto Filho/Brazil News

DANILO MESQUITA TECE ELOGIOS A BRUNA MARQUEZINE

Danilo Mesquita (32) e Bruna Marquezine são Marcelo e Bia na série Amor da Minha Vida. Ao conhecê-lo, a moça – uma atriz sem muito sucesso, que vive em crise existencial –, acreditará ter encontrado a pessoa certa pela primeira vez na sua vida.

Também em entrevista à CARAS Brasil, o ator fala do quanto se divertiu ao contracenar com a namorada de João Guilherme (22), que também está no elenco da produção.

“A Bruna é superquerida, uma colega de trabalho maravilhosa. A gente já teve a oportunidade de trabalharmos em I Love Paraisópolis. Apesar da gente não ter contracenado muito (nessa novela), a gente já se conhecia. E poder ter essa parceria com ela agora foi maravilhoso. Uma colega de cena divertidíssima, um talento gigantesco, que todo mundo já conhece há muito tempo. Foi uma delícia trabalhar, não só com ela, mas com todo mundo da série, porque é um elenco superespecial, todo mundo superafinado, foi uma felicidade”, revela.

Marcelo é o único homem que consegue fazer Bia se comprometer após uma série de desinteresses amorosos. Talvez ele seja o amor da vida dela, aquele que a faz pensar em abandonar todas as outras possibilidades. No entanto, por trás de seu charme, esconde atitudes e comportamentos bastante questionáveis.

MAIS SOBRE AMOR DA MINHA VIDA

A trama de dez episódios acompanha a história de Bia e Victor. Eles compartilham segredos, sonhos e experiências, e se apoiam no ir e vir de relacionamentos, sejam eles saudáveis ou tóxicos, apaixonados ou não, curtos e longos. Entre amores e desilusões, enfrentam a pluralidade das relações contemporâneas, numa jornada de amadurecimento e autoconhecimento, até que a relação um com o outro muda - e nada mais será como antes.

No elenco estão também Sophia Abrahão, Malu Rodrigues, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Villa, Bruna Spínola e outros.

A série, realizada pela Intro Pictures em parceria com a Barry Company, tem direção de René Sampaio e Tatiana Fragoso e roteiro assinado por Matheus Souza junto de Juliana Ariripe, Luíza Fazio, Bryan Ruffo e Nataly Neri.

