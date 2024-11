Ana Hikari elogia série estrelada e codirigida por Bruna Marquezine: ‘Pegada jovem e muito sincera’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Ana Hikari comemora novo trabalho em Amor da Minha Vida e elogia a série estrelada e codirigida por Bruna Marquezine

Já no segundo episódio da série Amor da Minha – que estreia nesta sexta-feira, 22, no Disney+ – Ana Hikari (29) mostra todo o seu ar da graça na pele da doce Julia, o primeiro amor de Victor (Sérgio Malheiros), com quem teve um longo relacionamento no passado. Em entrevista à CARAS Brasil, durante a pré-estreia da produção, no Jockey Clube Brasileiro, no Rio de Janeiro, a atriz comemora o convite e enaltece a trama de Matheus Souza. “Pegada jovem e muito sincera”, ressalta.

O casal Victor – melhor amigo de Bia (Bruna Marquezine) – e Julia enfrentou conflitos quando a moça ingressou na faculdade e decidiu viver novas experiências, deixando o rapaz em segundo plano. Anos depois, eles se reencontram para tentar botar os pingos nos is. “Estou muito feliz porque, além finalizar a novela Família é Tudo, também comecei agora no streaming com Body by Betty, uma série (brasileira) da Warner que está no streaming, na Max. E chegando na Disney – a gente cresceu assistindo a Disney, né? – estou me sentindo quase uma princesa (risos)”, ressalta.

“Estou muito feliz de estar neste projeto tão bonito, que é Amor da Minha Vida; que é uma série muito madura, que trata de assuntos superimportantes de uma maneira muito sincera, muito verdadeira, muito sem dedos também. Acho que As Five, por exemplo, já era uma série no streaming, no Globoplay, que já tinha essa pegada. E agora, Amor da Minha Vida, é mais ainda. Tem essa pegada jovem, e é muito sincera, sabe? Acho bonito a gente poder estar no streaming com uma série tão interessante, com uma personagem tão bacana para mim”, completa a atriz.

SOBRE AMOR DA MINHA VIDA

Com dez episódios, Amor da Minha Vida acompanha a história de Bia e Victor. Eles compartilham segredos, sonhos e experiências, e se apoiam no ir e vir de relacionamentos, sejam eles saudáveis ou tóxicos, apaixonados ou não, curtos e longos. Entre amores e desilusões, enfrentam a pluralidade das relações contemporâneas, numa jornada de amadurecimento e autoconhecimento, até que a relação um com o outro muda - e nada mais será como antes.

No elenco estão também Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme, David Reis, João Villa, Bruna Spínola e outros.

A série, realizada pela Intro Pictures em parceria com a Barry Company, tem direção de René Sampaio e Tatiana Fragoso e roteiro assinado por Matheus Souza junto de Juliana Ariripe, Luíza Fazio, Bryan Ruffo e Nataly Neri.

SÉRGIO MALHEIROS

Também em entrevista à CARAS Brasil, Sérgio Malheiros comemora reencontro com a esposa, a atriz e cantora Sophia Abrahão (33) na TV, após 14 anos da última novela juntos. Na série, ela assume o papel de Giselle, uma influenciadora digital e ex-participante de um dos reality shows preferidos de Victor. Um dia, ela entra por acaso na loja de lustres dele – e em sua vida.

Para quem não sabe, Sérgio e Sophia se conheceram em 2014, durante as gravações da novela Alto Astral, da TV Globo. O casal se encantou logo nos bastidores e, com o tempo, o romance foi se solidificando. “Foi incrível, porque a gente se conheceu trabalhando, né? E a gente não trabalhava junto há muito tempo numa série, num projeto de ficção. E foi muito legal, uma experiência incrível porque a gente conseguiu ensaiar junto, se criticar, se ajudar, criar junto (...) Não tem preço!”, diz o artista.

