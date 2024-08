Antes de morrer, Silvio Santos bateu o martelo sobre o futuro do Teleton no SBT

Anos antes de morrer, Silvio Santos tomou uma decisão importante e indicou quem deve comandar o futuro do Teleton no SBT

No último sábado, 17, Silvio Santos se despediu em vida, mas deixou um legado eterno após sua morte. Durante a cobertura da homenagem ao apresentador em sua emissora, foi destacado que o ícone da televisão já havia tomado uma decisão crucial sobre o futuro do Teleton, maratona destinada a arrecadar dinheiro para causas sociais no SBT.

Cerca de 11 anos antes de sua morte, Silvio Santos tomou uma decisão importante sobre o destino do Teleton. Ele escolheu dois nomes para comandar o projeto em sua ausência: o apresentador Celso Portiolli e a apresentadora Patrícia Abravanel. Agora, eles deverão dar continuidade ao legado do eterno homem do baú e apresentar a atração neste ano.

Vale destacar que Portiolli e Patrícia já estiveram à frente da maratona em anos anteriores, especialmente após o comunicador titular ter decidido se afastar das telinhas em 2022. Além dos apresentadores, outros nomes já comandaram a atração, como Hebe Camargo, Daniel e Eliana, que segue como madrinha da ação, mesmo após deixar o SBT.

Apesar de ter assinado com a Globo, Eliana apareceu em um vídeo na rede social da atração para falar se participará ou não do evento em novembro na emissora de Silvio Santos: "É uma missão de vida e a madrinha vai tá aqui com certeza", a comunicadora garantiu sua presença no programa em novembro independente de estar em uma 'casa' nova.

Filhas de Silvio Santos anunciam decisão sobre futuro do SBT:

Neste domingo, 18, as filhas de Silvio Santos publicaram um comunicado em agradecimento pelo apoio do público após a partida do fundador do SBT. Além de agradecerem o carinho, elas compartilharam que já têm planos para o futuro da emissora. Sem mudanças drásticas, reafirmaram seu compromisso em continuar o legado deixado por seu pai.

Através do perfil do SBT no Instagram, as filhas do ícone da televisão iniciaram a nota agradecendo pelo apoio que receberam após seu falecimento: “Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiro. Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai”, disseram e reforçaram o compromisso.