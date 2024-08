A apresentadora Claudete Troiano emocionou amigos e fãs ao compartilhar surpresa emocionante que recebeu em despedida da Rede TV; confira

Nesta sexta-feira, 9, Claudete Troiano emocionou os internautas e amigos ao compartilhar homenagem emocionante que recebeu ao se despedir da Rede TV, onde comandava o programa “Vou Te Contar”. A apresentadora pediu demissão da emissora após quatro anos de trabalho com o objetivo de seguir novos projetos em sua carreira.

No lugar de Claudete, quem assume é Edu Guedes, que deixou a Band e passará a apresentar o “Fica com a Gente”, com estreia marcada para a próxima segunda-feira, 12. A equipe da emissora preparou uma surpresa especial para se despedir da apresentadora, que mostrou tudo em seu perfil oficial no Instagram.

"Hoje encerrou-se mais um ciclo em minha vida profissional,e saí da emissora aplaudida por todos, foi muito emocionante... Deixo a @redetv com muita gratidão e um carinho imenso por todos que trabalharam comigo... Até breve! Obrigada!", escreveu ela.

Nos comentários da postagem, a apresentadora recebeu diversas mensagens de carinho. "As pessoas gostam de você por um motivo muito fácil de explicar, você é de verdade, parabéns!!", escreveu um internauta. "Mãe que orgulho! Não esperava menos...", disse a filha de Claudete, Marcela Troiano. "Grande apresentadora que tem muito a oferecer....voa Claudete", desejou uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudete Troiano (@claudetetroiano_oficial)

Claudete Troiano recebe despedida de Leão Lobo

Em seu perfil oficial no Instagram, Leão Lobo publicou uma linda declaração para se despedir de Claudete Troiano nesta sexta-feira, 9. Junto com uma sequência de fotos, o também apresentador destacou a parceria de ambos na emissora.

"Hoje meu coração está apertado… Mais uma despedida entre tantas nesta minha longa carreira de 51 anos. Esta mais dolorida porque vou me separar desta amiga de sempre, minha querida Claudete Troiano de tantas batalhas juntos, do amigo Gabriel Lima, que conheci menino e vi se tornar um grande diretor, da Marcela, que também conheci menina, da Klauzinha que vi crescer um pouquinho, desta equipe do “Vou Te Contar” que neste um ano, nunca largou minha mão, dos chefs queridos que conheci e dos profissionais que passaram nesse um ano e tive o prazer de conhecer", iniciou ele.

E completou: "Estou indo para mais um desafio, com a certeza do dever cumprido, e muitas saudades já, mas com a esperança de que a vida nos dará novas chances juntos com estes amigos para sempre. Que Deus continue nos abençoando… Obrigado!!!!".

Para quem não sabe, a partir da próxima segunda-feira, 12, Leão Lobo passará a integrar o time de jornalistas do TV Fama. Sendo uma grande referência no jornalismo de celebridades, ele estará ao lado de Flávia Noronha, Nelson Rubens e Fefito, comandando, ao vivo, as edições da atração.