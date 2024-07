Claudete Troiano pede demissão da RedeTV! depois de quatro anos

A apresentadora Claudete Troiano se despediu da RedeTV!. De acordo com a emissora, ela pediu o desligamento

A apresentadora Claudete Troiano saiu da RedeTV!. Ela pediu demissão da emissora após quatro anos de trabalho. Com isso, o programa Vou Te Contar sairá do ar na telinha a partir do mês de agosto.

De acordo com comunicado, a decisão de sair do canal partiu da comunicadora para que ela pudesse seguir novos projetos em sua carreira.

“A RedeTV! Informa que Claudete Troiano está se despedindo da emissora. Após quatro anos de uma parceria bem-sucedida, a apresentadora comunicou sua decisão de seguir novos projetos. Com isso, o programa Vou Te Contar deixaria de ser exibido nas manhãs do canal a partir de agosto”, informaram.

Na sequência, o comunicado da emissora teceu elogios para a ex-funcionária. “Claudete Troiano é uma profissional talentosa e dedicada, com uma carreira admirável que se estende por mais de seis décadas. A RedeTV agradece a jornalista pelo profissionalismo, respeito e colaboração nestes anos de trabalho conjunto e deseja sucesso nas próximas etapas de sua trajetória”, escreveram.

Claudete Troiano passou mal em maio e saiu do programa ao vivo

A apresentadora Claudete Troiano levou um susto com sua saúde em maio deste ano. Ela passou mal no programaVou Te Contar, da RedeTV!, e precisou ser substituída às pressas por Leão Lobo, que assumiu o comando da atração. Enquanto isso, ela foi para uma clínica para passar por uma consulta.

Depois do susto, a filha dela, Marcela Troiano, falou sobre o estado de saúde da mãe. Ela contou que foi apenas uma indisposição e que a mãe já está bem. “Ontem ela não se sentiu muito bem, dores no estômago, enjoo, enfim. Hoje de manhã não acordou tão bem também, mas como ela não gosta de deixar o trabalho dela, ela se esforçou pra fazer o programa ao vivo, mas não conseguiu porque teve essa indisposição e teve que sair pra clinica com urgência. Agora ela já está se cuidando para que em breve esteja 100%. Mas amanhã ela vai estar bem e vai estar ao vivo seguindo a programação”, disse ela nas redes sociais.