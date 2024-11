Cissa Guimarães reaparece na Globo após demissão. Saiba como será

Cerca de 3 anos após ter sido demitida da Globo, a apresentadora Cissa Guimarães faz participação especial em programa da emissora

A apresentadora Cissa Guimarães aceitou um convite da Globo após ter sido demitida da emissora há cerca de 3 anos. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, ela gravou uma participação especial no programa The Masked Singer Brasil, que irá ao ar a partir de janeiro de 2025.

A participação marca o retorno dela à telinha da emissora depois de ter sido dispensada quando fazia parte do time de apresentadores do É De Casa. Cissa gravou como jurada especial em um dos episódios da atração e a gravação aconteceu na semana passada em São Paulo.

Atualmente, Cissa é contratada da TV Brasil, na qual comanda o programa Sem Censura na telinha.

Cissa Guimarães relembra sua demissão da Globo

A apresentadora e atriz Cissa Guimarães foi demitida da Globo em outubro de 2021 após 46 anos de trabalho na emissora. Agora, em entrevista ao site F5, da Folha de S. Paulo, ela contou o que ouviu da emissora ao ter o seu contrato encerrado quando estava no ar no programa É De Casa.

A artista contou que foi dispensada por problemas financeiros do canal. “Alegaram questões financeiras, mas não poderia ser porque a Patricia Poeta ganhava três vezes mais do que eu e ficou. Continua lá. O André Marques também ganhava mais, continuou, mas depois saiu. Enfim. Fiquei triste, mas acredito muito que temos ciclos que são fechados para outros se abrirem”, afirmou.

Porém, ela afirma que não guarda mágoas por ter sido demitida. “Foi uma surpresa. O meu contrato estava acabando e jurava que ia ser renovado. Quando fui chamada para conversar... Na hora, eu senti. É horrível, mas pelo andar da conversa, a gente saca. Tomei um susto. Não entendi nada porque me sentia à vontade no programa e acreditava que o público gostava de mim”, contou.