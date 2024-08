Chef do SBT chora ao revelar ligação com vítima de acidente de avião

No SBT, a chef de cozinha Bruna Hermógenes, conhecida como Rainha da Air Fryer, chorou ao comentar sobre o acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo

A chef de cozinha Bruna Hermógenes, conhecida como Rainha da Air Fryer, chorou ao vivo no programa Chega Mais do SBT nesta segunda-feira, 12. Ao comentar sobre o acidente aéreo que aconteceu na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo, ela não conseguiu segurar as lágrimas e recebeu um abraço consolador da apresentadora Regina Volpato.

Durante a conversa entre as duas, Bruna Hermógenes revelou que vive nas proximidades do local, no interior de São Paulo, onde o avião que ia de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP) caiu. “Você mora perto, não é, do lugar do acidente?”, quis saber Regina Volpato. “Moro. Foi bem lá pertinho. Não tô nem conseguindo falar. Estou bem emocionada”, respondeu a chef.

A apresentadora ainda perguntou a Bruna se ela conhecia alguém no condomínio, e a chef respondeu que uma das pessoas a bordo do voo a seguia nas redes sociais. A chef, então, fez um desabafo: “Eu fiquei sabendo na hora. Era uma seguidora, e a gente se apega às pessoas. Eu nem sabia. Uma pessoa me mandou que ela me seguia. Eu já estava mal, na hora que eu vi, falei: ‘Caramba’. Quando é mais próximo da gente de alguma forma”, lamentou.

E completou: “Nossa, muito complicado! Mas que Deus receba essas almas e acolha as famílias. E a gente está em oração também, todo mundo”. Regina, então, afirmou: “Com muito respeito. A gente sabe que a vida continua, que a gente tem que tocar a vida, mas não tem como não ter empatia e não se solidarizar com essas pessoas”. E Bruna concordou: “Seria muito frio da nossa parte”.

Ainda durante o programa, Uma previsão da vidente Chaline Grazik chocou os telespectadores do Chega Mais, do SBT, na manhã desta segunda-feira, 12. Ao vivo, ela previu a morte de uma pessoa que gosta de se comunicar.

E o apresentador Reinaldo Gottino também contou que teve contato com uma das vítimas do acidente. Durante o programa 'Balanço Geral SP', da Record TV, o âncora disse que uma pessoa que embarcou na aeronave esteve com ele durante um jogo do Palmeira em Buenos Aires, na Argentina.