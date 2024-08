Ao vivo no SBT, vidente faz previsão inacreditável e viraliza na internet

Vidente Chaline Grazik surpreende a todos com previsão triste durante participação em programa do SBT: ‘Trazer sofrimento para o Brasil'

Uma previsão da vidente Chaline Grazik chocou os telespectadores do programa Chega Mais, do SBT, na manhã desta segunda-feira, 12. Ao vivo, ela previu a morte de uma pessoa que gosta de se comunicar. Rapidamente, os internautas fizeram o vídeo viralizar porque lembraram do apresentador Silvio Santos, de 93 anos, que está internado desde o início de agosto. Porém, ela não citou nomes em sua previsão.

Durante a sua participação no programa Chega Mais, Chaline apareceu na tela ao lado da apresentadora Regina Volpato, que ficou visivelmente desconfortável com este momento. Lá, ela disse: "[A espiritualidade] me mostra a morte de um homem, nesses próximos dias. Uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas falando de nostalgia, de lembranças. Isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui, e as coisas tendem a não ficar boas".

Por fim, a vidente disse: "Não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem mais velho".

Previsão para Iza

A cantora Iza está longe da internet desde que anunciou o fim do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima, com quem vai ter uma filha. Grávida, ela descobriu que foi traída pelo ex-namorado e revelou tudo publicamente. Agora, a sensitiva Bianca Godói contou que existe um novo amor para Iza no futuro.

A sensitiva fez uma previsão para o futuro da cantora. "A espiritualidade me mostra que Iza vai arrumar um grande amor logo logo, até dezembro ela está com um novo amor. Eu vou falar pra vocês, essa criança vai vir, ela vai ter essa criança e nos dois, três primeiros meses dessa criança, ela já vai encontrar o grande amor", declarou.

Então, ela analisou o fim do namoro dela com Yuri. "Não tem volta, tá? Esse relacionamento da Iza acabou. Ela precisava passar por isso. A Iza em outras vidas traiu, fez isso com ele, ela vem de outras vidas cumprindo um resgate. Essa relação precisava acontecer rápida desse jeito, precisava vir esse fruto, precisava ter esse acontecimento pra cumprir um resgate. Escolhas negativas que a Iza fez e acabou sofrendo algumas consequências. Se ela tivesse feito um jogo lá no começo do relacionamento, buscado um auxílio, uma orientação, ela saberia que esse relacionamento não iria adiante", disse ela.