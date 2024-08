A cantora Sandy se comoveu com a matéria no Fantástico, da Globo, sobre Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, uma das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo

A menina Liz Ibba dos Santos, de 3 anos, é uma das vítimas do acidente aéreo que aconteceu na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ela estava na companhia de seu pai, Rafael Fernando dos Santos. E a cantora Sandy se comoveu com a história da pequena.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, a cantora disse estar comovida com a história da pequena. "Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de Areia… Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste", lamentou.

Em entrevista ao Fantástico, a jornalista Adriana Ibba, mãe de Liz, contou que a filha entrava no carro e pedia para ouvir a música de Sandy e Lucas Lima. "Ela cantava lindamente", lembrou.

Lucas Lima também se comoveu com a história. Nas redes sociais, ele escreveu: "Esse lance da guriazinha que faleceu no acidente em Vinhedo gostar de cantar Areia com a mãe… meu Deus, que dor dessa mãe. Que tragédia…"

Muito, muito comovida com a história q apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de “Areia”… 💔 Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe.

Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste. — Sandy Leah (@SandyLeah) August 12, 2024

Esse lance da guriazinha que faleceu no acidente em Vinhedo gostar de cantar Areia com a mãe… meu Deus, que dor dessa mãe. Que tragédia… — Lucas Lima (@Lima_Lucas) August 12, 2024

Namorada de piloto do avião que caiu se pronuncia pela primeira vez

Namorada do piloto do avião que caiu em Vinhedo homenageou o amado nas redes sociais. Após mais de quatro anos de relacionamento, a jovem Thalita Valente falou sobre a personalidade do namorado, o comandante Danilo Santos Romano.

Nos stories do Instragram, ela escreveu: “Minha vida nunca mais será a mesma sem você! Te amo para toda a eternidade, nos vemos em breve. Meu muito obrigada por tudo o que vivemos”, disse ela.

E completou: “4,5 anos que compartilhamos nossa vida juntos. Que privilégio tive por estar ao lado de alguém como você! Uma pessoa de grandes virtudes, um homem presença, determinado, íntegro, honesto, inteligente, estudioso. Te amo e não consigo acreditar que você se foi. Você era e permanecerá sendo tudo para mim. Obrigada Deus por ter te colocado em minha vida”. Veja o desabafo completo.