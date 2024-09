Cesar Tralli recebe recado inesperado de entrevistada ao vivo na Globo: ‘Não acredito’

Apresentador Cesar Tralli, do Jornal Hoje, recebe declaração carinhosa de entrevistada ao vivo em jornal matinal da Globo

Nesta segunda-feira, 2, Cesar Tralli recebeu um recado muito especial de uma admiradora. Embora seja o apresentador do Jornal Hoje, o jornalista ganhou uma mensagem de dona Arlete, uma entrevistada do Bom Dia São Paulo, ao vivo na Globo. Durante a entrevista com o repórter Tiago Scheuer, ela surpreendeu ao se declarar e enviar um abraço para Tralli.

Ao vivo de um parque, Tiago Scheuer convidou uma senhora para conversar sobre o tempo seco na capital paulista: "Eu tô vendo uma senhora vindo ali, está toda paramentada", ele comentou e deu inicio a entrevista. Em seguida, Dona Arlete perguntou se era da emissora global e o repórter avisou que eles estavam ao vivo na Globo.

Foi quando Scheuer foi surpreendido com um pedido da entrevistada: "Posso dar um abraço?", ela pediu. "Claro que sim, só se for agora", o repórter respondeu e deu um abraço apertado na senhora. Na sequência, Arlete revelou que tem uma grande admiração pelo programa e em especial por um apresentador da emissora: "Meu Deus, não acredito”, disparou.

Depois de comentar sobre o calor na cidade, Alerte se declarou ao repórter e também ao apresentador: "Eu te amo e fala para o Tralli que eu mandei um abraço para ele, eu amo o Tralli e vocês da Globo", ela declarou. Por fim, Scheuer agradeceu o carinho e aproveitou para mandar um abraço para todos os apresentadores da atração.

Vale lembrar que recentemente, Tralli também recebeu muitos elogios do público. Substituindo William Bonner no comando do ‘Jornal Nacional’, Cesar se destacou com sua postura na cobertura póstuma do falecimento de seu ex-patrão, Silvio Santos, já que trabalhou por um curto período no SBT durante o começo de sua carreira no jornalismo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

O apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje, na Globo, esbanjou simpatia e sorrisos ao prestigiar a festa de debutante de sua enteada, Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Ao chegar na festa de 15 anos, ele tirou a adolescente para dançar e o vídeo do momento deu o que falar nas redes sociais.