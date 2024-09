César Tralli exalta trabalho de funcionária da Globo em homenagem: 'Valorizar'

O jornalista César Tralli mostrou os bastidores do 'Jornal Hoje' e aproveitou para homenagear o trabalho de outra profissional da equipe

O jornalista César Tralli usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 23, para compartilhar com o público um novo registro dos bastidores do 'Jornal Hoje', telejornal apresentado por ele diariamente. Ao longo do vídeo, o comunicador aproveitou para exaltar o trabalho de uma das funcionárias da emissora.

Nas imagens publicadas, Tralli aparece se preparando para entrar no ar. Ele, então, explica a importância de Andreza, responsável por ajudá-lo a colocar o ponto eletrônico antes do jornal.

"Chega mais, Andreza, bom dia! Como vai? Andreza cuida de mim, ela que traz o microfone todos os dias e coloca o ponto eletrônico para quem estiver no comando do JH conseguir falar comigo durante o jornal", iniciou o jornalista.

Em seguida, César Tralli falou sobre a colega de trabalho: "Ela é envergonhada, adora se esconder, mas eu faço questão de mostrá-la, porque sem ela, não seria nada de mim aqui neste 'Jornal Hoje'", declarou o marido da apresentadora Ticiane Pinheiro.

"Isso aqui é trabalho de equipe, e a gente tem que valorizar, prestigiar e agradecer, certo?", completou Tralli. Encantados com o carinho do comunicador, diversos internautas deixaram elogios nos comentários da postagem.

"Cara, você é o melhor! Que honra a Andreza tem em trabalhar com um ser humano como você!", escreveu uma seguidora. "Quanta empatia e carinho com os colegas, precisamos de mais seres humanos assim!", disse outra. "Que gracinha, gente! Gentileza gera gentileza, sempre! Parabéns Tralli", disse uma terceira.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

