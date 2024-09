O jornalista Cesar Tralli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar um vídeo dos bastidores de seu local de trabalho

Cesar Tralli decidiu mostrar para os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 20, como é os bastidores do 'Jornal Hoje', da Globo. Em seu perfil oficial no Instagram, o jornalista publicou um vídeo fazendo um tour pela rilha de edição.

"Bem aqui do lado da redação do JH, onde fica essa equipe espetacular, tem as ilhas de edição. Nas ilhas de edição é onde as reportagens são montadas. Cada ilha tem uma numeração e dentro dela tem uma equipe trabalhando, editor, editor de imagem e editor de texto", explicou ele.

Em seguida, Tralli entra em uma da ilha que está um rapaz, chamado Thiago, trabalhando. O jornalista explica a função dele e em seguida pega um capacete que está na mesa e conta que o colega de trabalho vai embora do trabalho de bicicleta.

"Thiagão tá sempre comigo aqui trabalhando também. Thiago tem o texto, ele faz a montagen em cima, né? As imagens todas bacaninhas. E quando termina o Jornal Hoje, Thiagão mete o capacete, cata a bike e vaza. Aqui é assim", completou ele, dando risada.

Ao mostrar a gravação, o marido da apresentadora Ticiane Pinheiro escreveu na legenda. "Um breve passeio pela ilha de edição. Com direito à pedalada no final? Vem com a gente curtir um pouco mais dos bastidores do JH."

Tralli, aliás, vem dividindo com os seguidores seu período no trabalho. Recentemente, ele postou um vídeo exibindo como é o espaço ao ar livre onde os funcionários podem fazer a pausa para se alimentar. "Você é do time da "Marmita na Firma"? Levanta a mão aí quem é? Eu gosto demais de trazer minha refeição pro trabalho. Terminou o JH… lá vou eu curtir meu alimento caseiro! E depois seguir firme pra Globonews", disse ele.

Confira:

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli surgem estilosos para evento

A apresentadora Ticiane Pinheiro chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir toda produzida ao lado do marido, o jornalista Cesar Tralli, neste sábado, 14. Os dois capricharam nos looks para prestigiar um casal de amigos.

Para o evento, a mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, e Manuella Pinheiro Tralli, de cinco, surgiu usando um vestido longo rosa, uma sandália, bolsa e joias. Já o apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, usou uma camisa social branca, uma calça clara, tênis e óculos escuros.

Ao publicar o registro com o marido no feed do Instagram, Tici mandou um recado. "Prontos para celebrar o amor de um casal muito querido", escreveu ela, recebendo elogios dos fãs. Veja a publicação!