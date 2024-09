Cesar Tralli fica lisonjeado ao virar tema de festa de aniversário infantil

Admirado pelos telespectadores, Cesar Tralli fica honrado ao virar tema de festa de aniversário de garoto, de 5 anos; veja a decoração inspirada nele

O apresentador Cesar Tralli não é admirado apenas pelos telespectadores adultos, mas também tem seus fãs pequenos. Prova disso foi o garotinho Heitor, de 5 anos, que resolveu fazer seu aniversário com decoração inspirada no jornalista e seu trabalho.

Em sua rede social, o comunicador global se mostrou lisonjeado e compartilhou os registros que recebeu da festinha com seu rosto como tema. Além de aparecer no bolo com o aniversariante, que deseja ser jornalista como Tralli, ele apareceu no painel montado com o logo da Globonews.

"Muito obrigado, Heitor! Feliz aniversário, papai do céu abençoe muito!", escreveu o esposo de Ticiane Pinheiro ao exibir os cliques do menino que tem a idade de sua filha Manuella Pinheiro Tralli.

Muito querido pelo público, nos últimos dias, Cesar Tralli revelou para os seguidores onde come sua famosa marmita na Globo. Em um vídeo, ele fez um tour pelo local onde faz seu almoço na emissora em São Paulo.

Essa não foi a primeira vez que o apresentador virou tema de festa, tempos atrás, ele mostrou outro clique de uma fã celebrando seu aniversário com a foto dele como decoração nos itens comemorativos. Veja:

Ticiane Pinheiro fala que sua filha com Cesar Tralli estudou para entrar na escola

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou em seus stories nesta segunda-feira, 16, que sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, está indo muito bem na nova escola, a mesma da irmã, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos.

Após ser matriculada na instituição com ensino americano, a herdeira mais noiva da loira está mostrando bons resultados e ótima adaptação no local onde os professores falam em inglês. A famosa então comentou que a caçula fez uma preparação para conseguir ser aceita na escola. Saiba mais aqui.

