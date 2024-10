Causa da morte de Ary Toledo é revelada por hospital

O humorista Ary Toledo faleceu neste sábado, 12, após 10 dias internado em um hospital de São Paulo. Saiba qual foi a causa da morte dele

O humorista Ary Toledofaleceu neste sábado, 12, aos 87 anos de idade. Ele estava internado há 10 dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a nota de falecimento divulgada pelo estabelecimento, o artista faleceu em decorrência de pneumonia .

Ary tinha sido internado no dia 2 de outubro. De acordo com o Jornal O Globo, o humorista teve problemas com a pneumonia algumas vezes antes de sua morte. Em 2021, ele chegou a ficar três meses acamado e fez um longo tratamento, com fisioterapia e exercício respiratório, já que seus pulmões ficaram comprometidos.

A morte do artista foi anunciada nas redes sociais pela equipe dele. “Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre”, escreveram.

O velório aconteceu neste sábado, 12, em São Caetano do Sul. O corpo dele será cremado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Toledo (@arytoledooficial)

Quem era Ary Toledo?

Ary Toledo era humorista. Ele nasceu em 22 de agosto de 1937 em Martinópolis, no interior de São Paulo. Ele se tornou conhecido por fazer piadas no rádio e na televisão, além de ter começado a sua carreira no Teatro de Arena.

Na TV, ele passou por emissoras como TV Tupi, Record e SBT e programas de TV como A Praça É Nossa e O Vigilante Rodoviário. Ele também atuou em filmes no cinema, como A Compadecida.

Ary Toledo também se aventurou na música ao lançar álbuns. Uma das canções de sucesso é Pau de Arara.

O humorista não teve filhos. Ele foi casado por mais de 40 anos com a diretora teatral Marly Marley, que morreu em 2014.