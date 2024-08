Cartolano relembra o que ouviu de Silvio Santos: ‘Você tem que pedir demissão’

No Fofocalizando, Gabriel Cartolano revela ligação inesquecível que recebeu de Silvio Santos e que mudou o rumo de sua carreira

O apresentador Gabriel Cartolano relembrou uma história marcante com o apresentador Silvio Santos (1930-2024). Em uma homenagem para o comunicador no programa Fofocalizando, do SBT, ele revelou como foi uma ligação inesquecível que recebeu do eterno patrão.

Cartolano disse que trabalhava no programa TV Fama, da RedeTV!, quando Silvio Santos ligou para ele para oferecer uma vaga de emprego no SBT. Porém, o apresentador veterano colocou uma exigência: Cartolano tinha que pedir demissão naquele dia.

“[Ele falou:] 'Estou precisando formatar um programa'. O mais curioso é que ele liga na sexta, 29 de julho de 2016, falando: 'eu quero um programa de fofoca aqui e acho que vai dar certo'. Que pessoa não aceitaria? Eu estava na redação do TV Fama, eu atendo o telefone e é a sobrinha do Silvio, a Dorynha, e eu fui para uma sala que estava desocupada. Ele falou: 'vem amanhã, procura o diretor artístico. E só tem um porém, você tem que pedir demissão hoje’”, disse ele.

Então, Cartolano fez o que o novo patrão pediu. "Nesse caso, eu nem pensei. Eu estava diante de algo que mudou a minha vida. Eu era uma criança quando ele me ligou. Eu chego e falo: [pedi demissão’. Cheguei no sábado”, afirmou.

Por fim, ele contou como se sentiu no primeiro encontro pessoalmente com Silvio Santos. "Nesse mesmo sábado, ele me chamou no camarim. Naquele momento, eu não existia mais, não acredito que com 24 anos eu ia encontrar o Silvio Santos, eu não conseguia pensar em nada. Foi nesse momento que ele falou: 'eu já estou procurando alguém. Você consegue fazer o homem do saco?’. Eu falei: 'eu faço o que você quiser’. Eu nunca vou recusar um pedido do Silvio”, relembrou.

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã do sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.