SBT confirma internação e revela estado de saúde de Silvio Santos

O apresentador e empresário Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Ele foi diagnosticado com H1N1. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do SBT chegou a negar a informação. Porém, nesta quinta-feira, 18, a internação do comunicador foi confirmada pela a jornalista Michele Barros durante a edição do Chega Mais.

"O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com influenza A. Ele está sendo medicado e está no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo. E a gente fica aqui na torcida. Silvio Santos está internado, mas está bem", disse.

A informação foi dada em primeira mão pela Folha de São Paulo. Segundo o veículo, Silvio Santos foi internado em razão da idade avançada e passou por uma série de exames. Ele teve uma melhora no seu quadro de saúde e deve receber alta entre esta quinta e a sexta-feira, 19.

Cintia Abravanel detalha atual fase de Silvio Santos

O comunicador está longe do SBT há cerca de dois anos e seu programa passou a ser comandado pela filha, Patrícia Abravanel. Em recente entrevista, a filha mais velha dele, Cintia Abravanel falou sobre a vida do pai longe da TV. Ela disse que o dono do SBT está bem e vivendo tranquilamente a atual fase de sua vida.

“O meu pai está ótimo. Às vezes ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça. O que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudade das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais. Ele é um senhor de 94 anos! Não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar. Ele passou o bastão para a Patricia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Se um dia ele quiser voltar, ele volta”, disse ela em entrevista ao site F5.