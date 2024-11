Rafa Kalimann toma atitude radical em meio aos rumores de separação

Acabou? Rafa Kalimann e Allan Souza Lima são alvos de rumores de que o romance chegou ao fim e atitude dela vem à tona

A atriz Rafa Kalimann e o ator Allan Souza Lima teriam terminado o namoro. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, o romance deles chegou ao fim, mas os dois ainda não se pronunciaram sobre o assunto. A equipe da assessoria de imprensa dela não comenta sobre o assunto porque não falam sobre a vida pessoal dela.

Com isso, os fãs mais atentos perceberam que Rafa já tomou uma atitude após o início dos rumores de separação. A estrela apagou as fotos que tinha com ele do seu perfil do Instagram, mas ainda segue o ator. Por sua vez, Allan também segue Rafa e manteve as fotos dos dois juntos.

Rafa e Allan completaram 1 ano de namoro no início de novembro, mas vale lembrar que eles só assumiram o romance oficialmente em março de 2024. Eles chegaram a engravidar pela primeira vez, mas sofreu um aborto espontâneo em maio.

Rafa Kalimann aproveita viagem aos Emirados Árabes com Sabrina Petraglia e Nathalia Dill

Recentemente, Rafa Kalimann movimentou as redes sociais ao compartilhar uma viagem luxuosa realizada ao lado de Sabrina Petraglia e Nathalia Dill. O trio aproveitou um passeio nos Emirados Árabes junto com o elenco de Família É Tudo, da TV Globo, para comemorar o sucesso da novela; confira detalhes!

Formação de atriz

Após dividir opiniões sobre a atuação na novela Família É Tudo, da TV Globo, Rafa Kalimann se abriu sobre o preparo que teve antes de estrear como atriz na programação da emissora. Em entrevista ao programa Encontro, a influenciadora reforçou que possui um diploma em atuação e que tem conhecimento de longa data da área.

"Eu sou atriz e acho muito importante falar sobre isso, porque tem essa dificuldade das pessoas entenderem isso. Faço teatro desde os 11 anos e, claro, a internet, o 'Big Brother' abriram muitas portas para mim", reconheceu a artista.

