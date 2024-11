Fofos! Comemorando o aniversário do filho, Ben, o ator John Travolta publicou um registro encantador para se declarar ao pequeno

O último sábado, 23, foi especial para o astro John Travolta: ele celebrou o aniversário do filho caçula, Benjamin, que completou 14 anos de idade. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator exibiu um registro fofo do pequeno ao lado de Peanut, o cãozinho da família.

"Feliz aniversário, meu Ben. Seu pai te ama!", declarou Travolta na legenda da publicação. "E Peanut também te ama!", completou. No registro, Ben aparece abraçado com o cachorro, que foi adotado pelo famoso durante a 94ª edição do Oscar.

Vale destacar que Benjamin é fruto do relacionamento de John Travolta com a atriz Kelly Preston, que faleceu em 2020, após uma luta de dois anos contra um câncer de mama.

John Travolta compartilha registros especiais de sua visita ao Rio de Janeiro

O ator norte-americano John Travolta, que esteve no Brasil há pouco tempo, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua breve passagem pelo país. O astro de Hollywood comemorou a chegada de seus 70 anos, completados em 18 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Em algumas imagens publicadas, é possível perceber que John filmou sua chegada de avião ao local e a vista do hotel onde ficou hospedado. A visita ao Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo, também fez parte do roteiro da viagem. Esbanjando simpatia, ele se gravou em frente à estátua.

"Minha viagem ao Brasil para comemorar meu aniversário. Também quero agradecer à 'Olinda Brasil' que anualmente me dedica um carnaval. Obrigado, amigos. Com amor, JT", escreveu o artista na legenda da postagem.

Apesar da curta e discreta passagem de John Travolta no Brasil, sua chegada ao Rio de Janeiro chamou bastante atenção dos fãs. Enquanto admirava a paisagem do quarto em Ipanema, Zona Sul da cidade onde estava hospedado, ele foi clicado usando um pijama bastante estiloso.

O astro atuou em grandes filmes de sucesso como 'Pulp fiction' (1994), 'Embalos de sábado à noite' (1977) e 'Grease' (1978).