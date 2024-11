Carolina Dieckmann encontra mulher que viveu neném da novela Bebê a Bordo

Carolina Dieckmann impressiona ao revelar como a mulher que interpretou a neném Heleninha da novela Bebê a Bordo. Veja o quanto ela cresceu

A atriz Carolina Dieckmann ficou impressionada com uma coincidência nos bastidores de um trabalho. Ela estava no set de gravação de um novo filme quando encontrou a mulher que viveu a neném Heleninha na novela Bebê a Bordo, da Globo.

Dieckmann encontrou Beatriz Bertu, que interpretou Heleninha quando tinha apenas 10 meses de idade. Hoje em dia, Beatriz está com 37 anos e é atriz e assistente de direção. Ela também se formou em teatro.

Nas redes sociais, Carol mostrou imagens de antes e depois de Beatriz e falou sobre o encontro inesperado. “Essa é a Bia, anja da minha vida, sem a qual não seria nada neste filme. Bia foi a bebezinha de Bebê a Bordo. Essa foto é para vocês compararem, para ver se ela está mais bonita agora”, disse ela.

Machucado de Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann tranquilizou seus fãs após sofrer um acidente durante as gravações do filme (Des)controle, de Rosana Svartman, na última semana. Ela sofreu uma queda durante as cenas, mas está bem.

Assim, a artista fez questão de mostrar fotos dos machucados em seu corpo para deixar evidente que foi alvo leve. Ela surgiu apenas com arranhões e pequenos hematomas nas pernas e braços.

“Uma cena de queda significa…? Dois joelhos ralados, mão roxa e inchada, cotovelo machucado… Seguimos!”, disse ela nas redes sociais.

Além de estar envolvida com as gravações do filme, Carolina Dieckmann também se prepara para sua nova novela. Ela está no elenco do remake de Vale Tudo, da Globo, na qual viverá Heleninha. O remake estreará em 2025.