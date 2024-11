Vai ser indicado? Confira a visão de especialistas sobre ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar

Após sucesso nos cinemas, 'Ainda Estou Aqui' gerou expectativas para o Oscar 2025; confira a opinião de especialistas sobre a indicação

Após o sucesso de Ainda Estou Aqui nos cinemas brasileiros, o filme de Walter Salles conquistou o público e levantou expectativas para uma possível indicação ao Oscar 2025, a maior premiação do cinema mundial. Além de diversas categorias, o grande destaque seria a chance de Fernanda Torres repetir a história da mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada como 'Melhor Atriz' em 1999 por Central do Brasil.

Especialistas ouvidos pelo Portal LeoDias acreditam que a nomeação de Fernanda seja possível, mas bem concorrida. No agregador de apostas GoldDerby, ela aparece em 9° lugar entre as favoritas, mas apenas cinco artistas são indicadas. “Há uma chance, embora pequena. Atrizes de filmes estrangeiros raramente recebem indicação, salvo exceções como Sandra Hüller, que estrelou ‘Anatomia de uma Queda’ falando inglês. Porém, a campanha de ‘Ainda Estou Aqui’ foi intensa, com o maior investimento já feito por um filme brasileiro no Oscar”, analisou André Guerra, crítico de cinema do Estação Nerd.

Outro ponto destacado é a distribuição do longa pela Sony, que impulsionou sua visibilidade nos Estados Unidos. Márcio Rodrigo, professor de Cinema e Audiovisual da ESPM, ressaltou: “A movimentação em torno do lançamento nos EUA reforça as chances de Fernanda Torres ser lembrada na disputa.”

Outras atrizes cotadas incluem Angelina Jolie ('Maria’), Karla Sofia Gascon (‘Emilia Perez’), Mikey Madison (‘Anora’), Demi Moore (‘A Substância’) e Nicole Kidman (‘Babygirl’). Apesar da concorrência, Emiliano Zapata, do SPcine, acredita que a performance de Fernanda, como Eunice Paiva, uma mulher enfrentando as consequências da ditadura militar no Brasil, tem força própria: “Portais internacionais como The Hollywood Reporter e The Guardian elogiaram sua atuação intensa e profunda.”

E se a indicação não vier?

Mesmo sem a indicação, especialistas concordam que o impacto de Ainda Estou Aqui no cinema nacional é significativo. A campanha, que incluiu festivais, distribuição comercial e ampla divulgação nas redes sociais, gerou visibilidade inédita.“Se a nomeação não acontecer, isso reforça a necessidade de investir em campanhas internacionais. O cinema brasileiro tem talento e histórias poderosas que podem conquistar espaço globalmente, desde que haja apoio estruturado.”, ressaltou Zapata.

Márcio Rodrigo também destacou a importância de persistir: “Um Oscar é o prêmio que falta na prateleira do cinema brasileiro. Já vencemos em Veneza, Berlim e Cannes, mas ainda buscamos essa conquista. Continuar promovendo longas como ‘Ainda Estou Aqui’ é essencial para competir em um mercado dominado por Hollywood.”

Outras categorias no radar

Embora Fernanda Torres seja um nome simbólico, Ainda Estou Aqui também é cotado em outras categorias importantes, como Melhor Filme Internacional, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Direção para Walter Salles. O professor Márcio Rodrigo acredita que o longa pode superar ‘Cidade de Deus’, recordista brasileiro com quatro indicações.

“As maiores chances estão em Melhor Filme Internacional, onde o filme já é visto como um forte concorrente por sua narrativa emocional e recepção em festivais como Veneza”, analisou Zapata. Para André Guerra, “Walter Salles também tem chances em Melhor Diretor, uma categoria que costuma abrir espaço para estrangeiros.”

Fernanda Torres manda recado após post da Academia do Oscar

Após o perfil oficial do Oscar no Instagram, o The Academy, publicar uma imagem da atriz Fernanda Torres, ela usou as redes sociais para se pronunciar na última terça-feira, 19. Em um vídeo compartilhado no feed do Instagram, a artista incentivou os fãs a prestigiarem o cinema nacional. Confira!