Você sabia? Fernanda Torres já foi casada com apresentador famoso. Saiba quem!

Revelação sobre o passado da atriz Fernanda Torres surpreende a internet: Ela é ex-mulher de um apresentador famoso da Globo. Saiba quem é

A atriz Fernanda Torres é notícia em todos os lugares com o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, que está em cartaz nos cinemas brasileiros e foi a escolha do Brasil para concorrer a uma indicação ao Oscar. Por isso, algumas curiosidades da vida dela ganharam repercussão na web e uma delas é que a artista já foi casada com um apresentador famoso!

No passado, Fernanda Torres se casou com o apresentador Pedro Bial. Na época, ela tinha apenas 17 anos e ele estava com 26 anos. Os dois se apaixonaram e viveram juntos por dois anos, mas o romance chegou ao fim.

Recentemente, ela contou que era muito apaixonada por ele. “Fazia a Cordélia, em Rei Lear, entrada na primeira cena e só voltava no fim. Era no Teatro Clara Nunes e, nesse meio tempo, ia jogar pinhal no Shopping da Gávea. Também ia em casa jantar. Morava na Lagoa, tinha acabado de casar com o Pedro Bial, estava apaixonadíssima”, disse ela.

Tempos depois de se separar de Bial, Torres se casou com o diretor de arte Toni Vanzolini e também com o diretor de teatro Gerald Thomas, mas ambos os romances chegaram ao fim. Hoje em dia, ela é casada com o diretor Andrucha Waddington, que é pai dos seus dois filhos, Joaquim e Antônio, desde 1998.

Fernanda Torres e Pedro Bial - Foto: Globo

Perfil oficial do Oscar publica foto de Fernanda Torres e brasileiros pedem: 'Indica ela'

Fernanda Torres foi uma das convidadas do Governors Awards 2024, que aconteceu na noite de domingo, 17, um evento que celebra grandes ícones de Hollywood organizado pela Academia do Oscar.

Nesta segunda-feira, 18, o perfil da rede social oficial do Oscar compartilhou uma foto da atriz na cerimônia e os brasileiros lotaram a publicação de comentários apoiando a artista. Muitos inclusive pediram a indicação da atriz na maior premiação de cinema.

"Indica ela!", dizia um seguidor, "O Oscar vai ganhar uma Fernanda Torres sim", comentou outro fã, “É do Brasil!!!”, exclamou outro.

Leia também: Fernanda Torres celebra chance de indicação ao Oscar: “Já considero um ganho”