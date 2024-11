Dado Dolabella faz rara aparição com 2 dos 3 filhos

Dado Dolabella leva os filhos para passeio na praia e a família é fotografada pelos paparazzi. Veja os flagras

O ator Dado Dolabella aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro neste domingo, 24, para curtir um passeio com dois dos três filhos. Ele foi flagrado ao curtir a manhã na praia da Barra da Tijuca com Eduardo e Ana Flor.

A família foi fotografada na hora de ir embora da praia. Atencioso, ele foi fotografado caminhando ao lado dos herdeiros.

Além deles, Dado também é pai de João Valentim. Vale lembrar que Eduardo tem 14 anos e é fruto do antigo relacionamento do ator com Fabiana Neves. O segundo filho dele é João Valentim, de 14 anos, que é fruto da relação com Viviane Sarahyba. A caçula da família é Ana Flor, de 12 anos, que nasceu do namoro dele com Juliana Wolter.

Hoje em dia, Dolabella namora com a cantora Wanessa Camargo.

Dado Dolabella curte dia na praia com os filhos Eduardo e Ana Flor - Foto: Dilson Silva / AgNews

Dado Dolabella curte dia na praia com os filhos Eduardo e Ana Flor - Foto: Dilson Silva / AgNews

Dado Dolabella revela que precisa de cirurgia

O ator Dado Dolabella surpreendeu ao contar que precisará passar por uma cirurgia em breve. Em conversa com o colunista Leo Dias, ele comentou que desistiu de lutar com Lucas Viana no Fight Music Show porque terá que passar por um procedimento ortopédico.

O rapaz disse que foi diagnosticado com uma lesão no joelho direito. O problema começou em 2007, quando foi indicado para fazer um fortalecimento da região.

Porém, a questão evoluiu e piorou durante seus treinos. Com isso, ele vai ter que ser operado para corrigir o ligamento com um enxerto. "Infelizmente por causa dessa lesão não vou mais participar [da luta], vou ter que fazer uma cirurgia", contou ele.

Leia também: Wanessa Camargo comenta relação de Zilu com Dado Dolabella: 'Não é obrigada'