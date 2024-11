Diego Martins levanta bandeira e declara sobre Parada LGBT+ Rio: 'É tudo sobre amor'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins fala sobre sua participação na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Rio de Janeiro e confessa sobre diversidade

A Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, recebe neste domingo (24) a 29ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ Rio. Diego Martins (27) é uma das celebridades que marcaram presença no evento. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator comenta sobre sua participação e reforça importância do movimento na busca por direitos iguais: "É tudo sobre amor".

Ator, cantor e drag queen, Diego Martins é uma das atrações desta edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ Rio. O artista declara que o evento é muito mais do que uma celebração, mas um momento para conscientizar as pessoas que não fazem parte da comunidade sobre a importância da luta por direitos iguais.

"Eu acho que mais importante do que para nossa comunidade, para nossa bolha, eu acho que a parada é importante também para fora da nossa bolha, porque faz lembrar todo mundo que a gente está aqui. A gente ocupa os espaços, a gente está em todos os lugares, que a gente merece respeito, a diversidade ela é inegável. Ela tá na cara de todo mundo e que é tudo sobre amor no final das contas", declara.

Diego declara sobre sua apresentação na Parada: "Eu estou muito feliz, eu estou muito honrado, vai ser a primeira vez que eu faço parte da parada do Rio, que é um lugar muito importante para mim também, é minha segunda casa. Vai ser muito emocionante ver tanta gente lá se divertindo, cantando, sendo livre, celebrando a si mesmo e estou muito animado de levar meu show e as minhas meninas".

É QUEM EU SOU!

Depois de conquistar o Brasil na pele do personagem Kelvin, na novela Terra e Paixão, da TV Globo, Diego Martins ganhou ainda mais destaque no cenário artístico. O ator também foi destaque com o musical Priscilla, A Rainha do Deserto. Onde interpretou Adam Whiteley um homem cis que se monta da drag queen Felícia.

Diego celebra sobre a importância de representar a comunidade LGBTQIAPN+ com sua arte: "Eu não estou fazendo nada além do que viver a minha verdade. É quem eu sou desde que me entendo por gente, é quem eu sempre fui, é algo que eu nunca vou negar!"

Apesar do avanço em retratar pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ em obras audiovisuais, Diego Martins reforça que ainda existe preconceito no cenário artístico, onde aponta que muitos artistas perdem oportunidades por conta de sua sexualidade.

"Existe muito medo na nossa comunidade, da gente ser quem a gente é. Muitas vezes, um medo com razão porque a gente sofre muita violência. A gente perde trabalhos, a gente perde contratos, a gente perde oportunidades, tudo isso por que a gente ainda é a gente. Quando a gente fala de cenário menos conservador, eu acho que é um cenário que está em mudança em adaptação e evolução, mas quem tem muita coisa para fazer ainda", finaliza o artista.

