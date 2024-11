Mari e as Marias: Vivian rouba cena e vira personagem indispensável de reality

Vivian Maria, irmã de Mari Maria, é dona de carisma natural e protagonista de reality show

Criado por Mari Maria (31), Mari e as Marias se transformou em hit do YouTube ao retratar a rotina da influenciadora digital. Sem filtros, ela bate de frente e desafia a ‘lógica’ do cancelamento ao mostrar que figuras públicas também têm seus problemas, o que por si só é um chamariz para maratonar os sete episódios já disponibilizados no canal da empresária.



No entanto, uma personagem cheia de carisma e que fala a língua do ‘povão’ tem roubado a cena do reality show produzido pela Dia TV: Vivian Maria (40). A irmã com maior diferença de idade da Mari consegue fazer isso com naturalidade e sem pretensão de impressionar o público. Afinal, ela é gente como a gente, fala o que pensa e não dispensa a sua boa cervejinha.

A narrativa do programa já mostra que a professora muitas vezes é esquecida no churrasco em reuniões de família. Isso quem conta é Paula Maria durante uma conversa com Mari, que liga para a irmã na tentativa de reunir todos em Itu, no interior de São Paulo, para um final de semana. “Geralmente, às vezes você não lembra de chamar ela, pode ser que ela fique chateada”, afirma.

Não por acaso Vívian já causa impacto antes mesmo de fazer sua primeira aparição na temporada. Matilde Maria, mãe da influenciadora, também reforça essa linha durante uma ligação com a filha famosa para organizar o encontro. Ao público, Mari deixa evidente que diferenças do passado atrapalharam a relação das duas. "Eu fiquei muito tempo sem falar com ela”, confessa.

Vivian consegue incomodar até mesmo o cunhado, o empresário Rudy Rocha, casado com a influenciadora de beleza há mais de 10 anos. Ele revela já ter tido desentendimentos pontuais com a Queen, como foi carinhosamente apelidada pelos fãs do programa, enquanto todos aguardam ansiosamente pela chegada da professora e sua família.

Problemas à parte, Vivian imprime identificação com o público de forma natural. Em um dos depoimentos ao reality, ela conta que não é de organizar as coisas, pois prefere chegar e aproveitar a festa pronta. E está errada? Ela também mostra ser uma pessoa evoluída e de mente aberta sobre questões que ainda são tratadas como tabus ou até discriminadas por parte da sociedade.

"Eu vou em vários lugares, como candomblé, centro espírita... Outro dia uma amiga me chamou pra ir a um culto evangélico, eu fui. Sou uma pessoa do amor. Religião é um assunto que na minha família sempre mexe", conta ela.

A educadora revela que sempre foi podada e teve uma educação muito tradicional. Apesar de todos os ensinamentos e da falta de liberdade, ela afirma que pôde ser e mostrar mais de si quando se casou e saiu da casa dos pais: "Eu não gosto de barreiras. Jesus é amor. Para eles, a mulher saía de casa casada, ainda tinha isso", critica.

Uma sessão de terapia organizada por Mari Maria deixa ainda mais evidente a personalidade forte e independente de Vivian. "Acho que sou muito julgada pelo meu jeito de expressar, existe uma má interpretação", desabafa a professora sobre a repercussão negativa da sua participação em um doc da influenciadora.

"Eu entendo a Vivian, mas acho que estou o tempo inteiro me controlando, tomando cuidado com as palavras. Também tenho vontade de brigar e expor, mas estou me policiando, tentando manter as pessoas que eu amo à minha volta", confessa Mari em seguida.

Vivian reconhece que precisa mudar esse seu lado de escuta e até está trabalhando nessa questão para levar uma vida mais leve. "Hoje quero levar uma vida só de cerveja e churrasco [risos]", conta ela, que ouve da psicóloga que sua maneira de reagir em situações com Mari diz muito sobre o quanto ela ama a irmã. A empresária também recebeu o mesmo feedback. A sessão termina com diferenças postas em pratos limpos, muita emoção e um abraço de irmãs.

Apesar de ser um reality show criado por Mari Maria, é inegável que Vivian consegue protagonizar naturalmente os principais pontos desta temporada. A ausência da mulher boêmia em um só episódio é sentida por fãs que adoram acompanhar minuciosamente o estilo de vida da estrela com mais de 22 milhões de seguidores. E com razão!

É importante destacar as qualidades da Mari, que não teme cancelamento ao mostrar pautas que outras influenciadoras digitais pensariam duas vezes antes de abordar. Como uma complicada conversa com sua mãe sobre a desinformação em torno do transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

A nova temporada de Mari e as Marias entrega os principais pontos para se fazer um reality show de sucesso. Se o BBB não veio pra Mari até hoje, fica a dica para Rodrigo Dourado, novo diretor, para ter uma dupla capaz de entregar tudo em um confinamento. Vivian é personagem indispensável em qualquer reality que se propõe a mostrar a rotina de personagens.

VEJA TRECHO DE VIVIAN EM MARI E AS MARIAS:

