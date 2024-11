Influencer morre aos 28 anos em tragédia ao lado do marido

A influenciadora digital Jeniffer Soares Martins morre aos 28 anos ao ser arrastada pela água de uma enchente em Uberlândia enquanto estava com o marido. Saiba mais detalhes

A influenciadora digital Jeniffer Soares Martins faleceu aos 28 anos de idade na madrugada de domingo, 28, em Uberlândia, Minas Gerais. De acordo com o site G1, ela e o marido, Wallion Lima, estavam no carro quando foram surpreendidos com uma enchente por causa da forte chuva. Os dois decidiram sair do veículo, mas ela foi arrastada pela enxurrada e morreu afogada.

A jovem foi localizada pelo marido e pelo Corpo de Bombeiros, que tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. O IML (Instituto Médico Legal) informou que ela faleceu por afogamento e politraumatismo.

A morte dela foi confirmada pela família em um post nas redes sociais. “Com imensa tristeza, comunicamos o falecimento de Jeniffer Soares Martins. Na madrugada de hoje, vítima de uma tragédia junto com seu marido Wallison que neste momento está desolado, na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. Era muito mais do que uma influencer, ela era um raio de luz, a risada alta nos encontros de família e amigos. Sua empolgação, felicidade e companheirismo eram capazes de transformar qualquer momento em algo especial. A falta que você fará, Jeniffer, será imensurável. Sentiremos para sempre a sua alegria e o amor que você espalhou por onde passou. Agradecemos a todos que a acompanharam e a admiraram, e pedimos que enviem suas orações de consolo para nossa família neste momento de dor. Descanse em paz nossa eterna, Jeje”, escreveram.

Nas redes sociais, Jeniffer usava o nome de Jhei Soares - Provador Fashion e tinha 62 mil seguidores. O velório e o sepultamento do corpo dela acontecerá neste domingo, 24.

Outra influencer morreu em acidente na França

A influenciadora digital brasileira Fernanda Lind faleceu aos 31 anos de idade. Ela morreu em 16 de outubro ao sofrer morte cerebral após ter sido atropelada enquanto praticava corrida em Paris, na França.

A jovem era conhecida por divulgar o turismo na Paris em um perfil com quase 50 mil seguidores no Instagram. Ela dava dicas para fazer uma viagem com o melhor custo-benefício.

A morte dela foi anunciada por sua família em um post nos stories do Instagram. “Para todos os fãs do conteúdo da Fê e de tudo que ela produziu nesses últimos 4 anos, desde 19 de junho de 2020. Infelizmente, a Fê não se encontra mais entre nós. Ela infelizmente sofreu um acidente enquanto fazia uma das coisas que ela mais amava: corrida. Ela foi vítima de um atropelamento e infelizmente não resistiu. A Fê nos deixou hoje por volta das 14h. Gostaria de agradecer a todos que curtiram e compartilharam o conteúdo dela. Vocês não fazem ideia do prazer que ela sentia fazendo isso. As postagens dela continuarão aqui pois elas ainda podem ajudar muita gente. Tenho certeza de que ela ficaria muito contente. Muito obrigado”, informaram.