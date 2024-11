Mãe de Gugu Liberato faz revelação sobre morte dele: ‘Parece que estava adivinhando’

Mãe de Gugu Liberato choca ao revelar momento de ‘premonição’ em seu último encontro com o filho antes da morte dele há cinco anos

A morte do apresentador Gugu Liberato completou 5 anos nesta semana e ele foi homenageado com o lançamento do documentário ‘Gugu – Simples Assim’, no Playplus, da Record. Em um dos depoimentos, a mãe dele, Dona Maria do Céu, relembrou o sentimento de premonição ao se despedir do filho no último encontro deles.

Ela contou que os dois ficaram algumas horas conversando e ela teve o sentimento de que era uma despedida. “Aquele dia [da viagem] ele ficou mais de três horas no meu quarto conversando comigo. E ele não costumava ficar assim tanto tempo... Daí ele me beijou e, quando foi abrir a porta para sair, eu o chamei e dei um beijo nele”, disse ela, e completou: “Parece que eu estava adivinhando e ele também. Era uma coisa, assim, que ele estava falando: ‘Eu não vou voltar’”.

Os filhos de Gugu também relembraram o último encontro com o pai na casa deles nos Estados Unidos antes do acidente fatal. “A última conversa que tive com ele foi quando ele chegou na casa. Sempre gostou de dar oi para nós. Ele ia em todos os quartos e a gente se encontrou na sala”, disse João Augusto. Por sua vez, Sofia relembrou: “Ele chegou lá, abraçou a gente e eu falei: ‘Pai, que bom que você chegou de viagem’”. Então, Marina contou o que disse para o pai ao vê-lo. “Ah pai, te amo. Saudades”, comentou.

Como foi a morte de Gugu Liberato?

O apresentador Gugu Liberato faleceu no dia 22 de novembro de 2019, aos 60 anos de idade, em um hospital nos Estados Unidos. Ele teve morte encefálica após sofrer uma lesão neurológica em decorrência de um acidente doméstico. Dias antes, ele caiu de uma altura de quatro metros quando estava no sótão da casa da família na Flórida. Ele foi socorrido às pressas, mas não resistiu.

A família autorizou a doação de todos os órgãos dele, que beneficiaram cerca de 50 pessoas. O velório e o sepultamento do corpo de Gugu aconteceram em São Paulo.