Luciano Huck e Patricia Abravanel esbanjam simpatia durante encontro

Rivais apenas na audiência! Luciano Huck e Patricia Abravanel disputam o público das noites de domingo na TV aberta, mas esbanjaram simpatia durante encontro

Os apresentadores Luciano Huck e Patricia Abravanel se encontraram em um evento na noite desta quinta-feira, 21. Os dois marcaram presença no leilão beneficente do ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário e Celina Locks em São Paulo.

Os dois esbanjaram simpatia ao se encontrarem na entrada do evento. Eles foram fotografados pelos paparazzi enquanto se cumprimentavam e esbanjavam simpatia e sorrisos.

Vale lembrar que os dois disputam o mesmo horário na TV. Na Globo, ele comanda o Domingão com Huck no final do domingo antes de passar o horário para o Fantástico. Por sua vez, Patricia assumiu o Programa Silvio Santos, no SBT, e conquistou o público das noites de domingo.

Luciano Huck e Patricia Abravanel - Foto: Andy Santana / Brazil News

Luciano Huck e Patricia Abravanel - Foto: Andy Santana / Brazil News

Luciano Huck e Patricia Abravanel - Foto: Andy Santana / Brazil News

Patricia Abravanel - Foto: Andy Santana / Brazil News

Luciano Huck - Foto: Andy Santana / Brazil News

Filha de Angélica e Luciano Huck escolhe tema 'diferentão' para sua festa

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. A mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste. Veja as fotos aqui.

