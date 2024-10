Cariúcha vive romance com gringo. Saiba quem é o novo namorado

A apresentadora Cariúcha está apaixonada! Durante o Fofocalizando, ela confirmou o romance com um consultor financeiro que nasceu na Sérvia

A apresentadora Cariúcha está namorando! Durante o programa Fofocalizando, do SBT, o colunista Leo Dias revelou que ela vive um romance com George, que é sérvio e consultor financeiro.

Os dois foram flagrados juntos no último final de semana durante um evento de samba e esbanjaram romantismo. Agora, eles assumiram o romance, mas continuam mantendo a discrição no romance.

De acordo com Leo Dias, os dois moram no mesmo prédio em São Paulo e se conheceram enquanto ele passeava com o cachorro. George tem 39 anos de idade e mora no Brasil há 10 anos.

Assista aos vídeos para conhecer o rapaz:

Nome verdadeiro de Cariúcha

Cariúcha se tornou ainda mais famosa após participar da última edição do reality show A Fazenda, exibido pela RecordTV. No entanto, poucas pessoas sabem o nome verdadeiro da apresentadora. Cariúcha, na verdade, se chama Alessandra.

Em determinado momento do programa Fofocalizando, do SBT, a famosa revelou a origem do apelido, que é a junção de carioca e gaúcha, naturalidade dos seus pais. O apelido foi dado a ela pela própria família.

"Desde criança quando eu ia para o Sul, minha família daí me chamava de Cariúcha, porque diziam que eu era metade carioca e metade gaúcha, e ficou este apelido desde então", contou ela.