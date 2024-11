Detector de mentiras do Lady Night: saiba quem é Héctor Bolígrafo

O poligrafista Jorge Maria tem feito sucesso com suas análises da voz humana para identificar frases mentirosas no Lady Night, do Multishow

O poligrafista Jorge Maria tem feito sucesso com suas análises da voz humana para identificar frases mentirosas no quadro Héctor Bolígrafo, do Lady Night, programa de humor exibido pelo canal Multishow e apresentado por Tata Werneck. Que tal saber mais sobre o profissional?

Jorge Maria é um dos poucos especialistas em testes de polígrafo no Brasil. Ele ganhou destaque por suas participações em programas de TV como CQC, Programa Silvio Santos, A Fazenda e Superpop. Ao longo de sua carreira, o técnico já realizou testes em personalidades como Xuxa, Angélica, Nicolas Prattes, Alessandra Negrini, Narcisa Tamborindeguy e Pedro Bial.

Além de atuar como poligrafista, Jorge também é professor. Em suas redes sociais, ele frequentemente compartilha fotos ao lado de celebridades que se submetem aos testes para descobrir se estão falando a verdade.

Tata Werneck rebate crítica após fazer piada no Lady Night

Recentemente, Tata foi criticada por uma internauta após perguntar para um convidado do programa se ele ficaria com ela. "Brincadeira ou não, não acho legal uma mulher casada com esse tipo de brincadeira! E o marido fica como?", escreveu a seguidora nas redes sociais.

Tata Werneck, que é casada com Rafael Vitti, fez questão de responder o comentário. "O Rafa me zoa mais do que eu zoo ele. O trabalho dele é novelas, exige que ele beije as mais lindas mulheres. No meu, eu faço essas brincadeiras", escreveu ela, adicionando ainda um emoji de coração.

Em outro momento, ela rebateu outro comentário sobre sua vida pessoal. Em uma publicação no Instagram, um internauta comentou no perfil do programa Lady Night que via a apresentadora como "insegura" em relação ao seu casamento com Rafa Vitti devido a diferença de idade entre eles. Veja o que ela disse!

