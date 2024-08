Cadê a Ana Maria Braga? Apresentadora é substituída às pressas após diagnóstico

Após revelar diagnóstico e se afastar do ‘Mais Você’, Ana Maria Braga é substituída às pressas por colegas; saiba quem fica no lugar da veterana!

Na manhã desta terça-feira, 27, Ana Maria Braga anunciou seu afastamento do ‘Mais Você’, da Globo. Após apresentar sintomas de gripe e ser diagnosticada com Covid-19, a veterana precisou se afastar da atração e passou o comando do programa para Tati Machado e FabrícioBattaglini, que assumiram seu lugar temporariamente.

Logo no início da atração, Fabrício apareceu no lugar da rainha das manhãs e falou sobre sua ausência: "Estamos aqui hoje porque a Ana [Maria Braga] está com Covid. Ontem, ela até comentou que estava gripada", disse o jornalista, que já substituiu a apresentadora outras vezes. Na sequência, Tati completou que eles também passaram por testes, mas negativaram.

“Sabemos que os sintomas da Covid são muito parecidos, justamente, com uma gripe comum. Por isso, quem tiver com sintomas deve fazer o teste. Nós aqui, já fizemos", Tati esclareceu que a ausência de Ana Maria Braga é temporária e que a equipe não foi contaminada. No entanto, ela não revelou a previsão para loira retomar o programa.

Por fim, Tati explicou que Louro Mané também precisou se ausentar do programa, mas não compartilhou o motivo. A jornalista brincou que o personagem está cuidando da apresentadora durante sua recuperação da Covid: "Fui cuidar da Namaria, volto logo", ele escreveu em um recado para anunciar o afastamento.

Namaria tá dodói e tirou uns dias pra descansar, mas logo, logo ela tá de volta no #MaisVocê 💗💫 pic.twitter.com/NXa1RvGU9x — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 27, 2024

Ana Maria Braga revela diagnóstico:

Nesta terça-feira, 27, Ana Maria Braga usou as redes sociais para anunciar seu afastamento do programa ‘Mais Você’ da Globo. Após apresentar sintomas de uma gripe, a apresentadora decidiu fazer um novo teste e recebeu o diagnóstico de Covid-19. Agora, a comunicadora precisará se distanciar do programa para se recuperar.

Através de seu perfil no Instagram, Ana Maria Braga publicou um comunicado para anunciar seu afastamento do programa e revelar o diagnóstico: “Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de COVID que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez”, contou.

“Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta!”, a dona das manhãs completou em nota e aproveitou a legenda para incentivar a vacinação contra a doença: “Mantenha suas vacinas em dia! Já, já estou de volta”, escreveu. Vale destacar que essa é a quarta vez que Ana Maria Braga é diagnosticada com Covid.