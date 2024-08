Ana Maria Braga revela diagnóstico e se afasta do ‘Mais Você’: “Infelizmente"

Após receber diagnóstico médico, Ana Maria Braga detalha sintomas e anuncia seu afastamento do programa 'Mais Você' na Globo

Nesta terça-feira, 27, Ana Maria Braga usou as redes sociais para anunciar seu afastamento do programa ‘Mais Você’ da Globo. Após apresentar sintomas de gripe, a apresentadora decidiu fazer um novo teste e recebeu o diagnóstico de Covid-19. Agora, a comunicadora precisará se distanciar do programa para se recuperar.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ana Maria publicou um comunicado para anunciar seu afastamento do programa e revelar o diagnóstico: “Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de COVID que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez”, contou.

“Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta!”, a dona das manhãs da emissora global completou em nota e aproveitou a legenda para incentivar a vacinação contra a doença: “Mantenha suas vacinas em dia! Já, já estou de volta”, escreveu.

Vale destacar que essa é a quarta vez que Ana Maria Braga é diagnosticada com Covid. Em fevereiro do ano passado, ela chegou a desabafar após contrair a doença pela terceira vez: “Eu estava me sentindo gripada, tive uma noite difícil. Cheguei em casa e falei que ia tomar remédio. Fiz o teste ontem à tarde e estou com Covid", disse.

"É muito mais fraco agora, não é aquela primeira Covid que tive, ainda mais porque tomei todas as vacinas. É o cansaço, é uma coriza", explicou a apresentadora, que se recuperou e logo retomou seu compromisso com o ‘Mais Você’. Vale mencionar também que, há pouco tempo, William Bonner se afastou do ‘Jornal Nacional’ após contrair Covid.

Ana Maria Braga manda recado emocionante ao vivo para Preta Gil:

A apresentadora Ana Maria Braga emocionou o público ao enviar um recado ao vivo para a amiga de longa data e cantora Preta Gil. No último domingo, 25, a filha de Gilberto Gil, que em 2023 lutou contra um tumor no intestino e foi curada, revelou publicamente que o câncer voltou em quatro lugares diferentes e retomou o tratamento.

Ana Maria Braga deixou um recado de apoio à amiga. "Te admiro muito, menina. E tenha certeza: eu e o Brasil inteiro estamos torcendo. Você vai sair dessa! Não tenho a menor dúvida... Com essa força toda e bem atendida como está... Não tenho dúvida nenhuma de que vamos te ver nos palcos daqui a pouco, passando esse perrengue grande aí", declarou.