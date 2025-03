Boninho vibra com visita especial ao SBT: 'Vim pedir a benção'

Boninho no SBT? Fora da Globo, o diretor de TV despertou a curiosidade do público ao revelar visita à emissora de Silvio Santos

O diretor de TV Boninho usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 20, para dividir com o público um acontecimento marcante em sua carreira. Em seu perfil oficial, o ex-Big Boss revelou que fez uma visita especial ao SBT.

Além de rever amigos que trabalham na emissora, Boninho aproveitou o passeio para prestigiar a vaga de Silvio Santos (1930-2024) no estacionamento da empresa. No vídeo compartilhado, o marido da apresentadora Ana Furtado mostrou o chão do local, que possui o nome do comunicador escrito em amarelo e uma estrela vermelha.

"Fui visitar esses queridos amigos do SBT e não podia deixar de tirar uma foto nessa vaga que é um dos símbolos dessa emissora. Vim pedir a benção para esse gênio da televisão, Silvio Santos. E pode ter certeza que ele está me iluminando! Vem coisa boa por aí!", vibrou Boninho na legenda da postagem.

A mensagem do diretor de TV despertou a curiosidade dos internautas, que passaram a especular uma possível estreia de Boninho na emissora. "É pedir muito para o anúncio oficial acontecer?", comentou um seguidor. "Conte comigo como telespectadora. E se quiser contar como participante, também" brincou outro. "Vai ser um sucesso", disse um terceiro.

Vale lembrar que, até o momento, Boninho e o SBT ainda não confirmaram a possível contratação do diretor na emissora. Em dezembro de 2024, o site NaTelinha informou que o famoso seria contratado para comandar um novo reality show.

Boninho deixou a TV Globo oficialmente no dia 22 de dezembro de 2024, após mais de 40 anos de trabalho na emissora. O fim do contrato, no entanto, foi revelado publicamente em setembro do mesmo ano.

Boninho sai em defesa do atual diretor do BBB 25

O diretor de TV Boninho não gostou nada de ver um comentário criticando o trabalho de Rodrigo Dourado como novo diretor do BBB 25, da Globo. Tanto que ele saiu em defesa do amigo publicamente; confira mais detalhes!

