Fora da Globo, Boninho será contratado pelo SBT, diz site

O diretor de TV Boninho deverá ser anunciado como novo talento do SBT em breve. Saiba qual será o desafio dele após sair da Globo

O diretor de TV Boninho anunciou o fim do contrato com a Globo há alguns meses e deverá sair da emissora no final de 2024. Com isso, ele estará aberto a novas oportunidades profissionais na TV. Tanto que ele já teria fechado acordo para ser anunciado em breve com outra emissora de TV.

De acordo com o site NaTelinha, Boninho deverá ser contratado pelo SBT para comandar um novo reality show em 2025. A reportagem do site informou que fontes confirmaram que o acordo já foi conversado e o anúncio deverá ser feito em breve. Os rumores já circulam nos bastidores e estão sendo bem recebido pelo mercado televisivo.

A publicação ainda contou que Boninho não será funcionário do SBT. Ele apenas será contratado por meio de uma produtora para criar o novo reality show da TV aberta para a estreia ainda no primeiro semestre de 2025.

Por enquanto, a confirmação não foi feita.

Por que Boninho saiu da Globo?

O diretor de TV Boninho encerrou o contrato com a Globo depois de 40 anos de trabalho e abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para sair do canal. Em uma participação no Rio Market 2024, ele explicou sua decisão de não renovar o vínculo com a emissora.

“Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, disse ele.

Então, ele garantiu que tem novos projetos para seguir trabalhando. “Digo que comecei jogando bola de gude nos corredores da TV Globo, agora vou ter que jogar bola de gude em outros corredores, mas vou continuar jogando”, disse ele, e completou: “Só posso dizer que tenho projetos futuros”.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, Boninho recebeu uma proposta da Globo para seguir na emissora em outras funções, mas ele preferiu sair ao invés de deixar o cargo de diretor.