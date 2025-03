Boninho sai em defesa de Dourado, atual diretor do BBB 25: ‘Pressão’

O diretor Boninho vê comentário criticando o diretor Rodrigo Dourado no BBB 25 e não fica quieto. Veja qual foi a resposta dele

O diretor de TV Boninho não gostou nada de ver um comentário criticando o trabalho de Rodrigo Dourado como novo diretor do BBB 25, da Globo. Tanto que ele saiu em defesa do amigo publicamente.

Tudo começou quando um internauta disse: “Eu quero é você de volta no BBB porque esse Dourado só está fazendo dinâmicas besta e nada de cancelar a academia e o peito de frango da Xepa! Esse BBB 25 só afundou depois que você saiu”.

Então, Boninho defendeu Dourado e explicou que as decisões não são apenas dele. “Não culpe o Dourado. Ele é apenas uma peça nessa pressão! E como conheço ele, está tentando acertar. Mas segurar a máquina e o ‘chefes' é para poucos”, afirmou.

Vale lembrar que Boninho saiu da Globo em dezembro de 2024, após mais de 40 anos de trabalho na emissora carioca. Atualmente, os rumores dizem que ele está cotado para assinar com o SBT para lançar um reality show.

Quem é Rodrigo Dourado?

Rodrigo Dourado já é um nome conhecido dos fãs de reality show. Isso porque ele dirige o Big Brother Brasil há algumas temporadas. Agora, ele ficará responsável pelo BBB e pelo Estrela da Casa.

Ele faz parte da equipe do BBB desde a primeira edição, quando era editor. Depois, ele se tornou diretor e cuidava da direção das festas, pós-produção e conteúdo. Então, em 2015, ele assumiu a direção geral do BBB. Em 2021, ele se tornou diretor artístico.

Além do Big Brother, Dourado também já trabalhou em programas como No Limite, Fama, Estrelas, The Voice, Hipertensão e O Jogo. Em 2024, ele também participou da criação e desenvolvimento artístico do Estrela da Casa.

Rodrigo Dourado - Foto: Globo / Manoella Mello

