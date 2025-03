Kaysar faz previsão para o futuro de Daniela Albuquerque ao ler a borra de café

O ex-BBB e ator Kaysar Dadour revela que tem o dom de ler o futuro na borra de café e surpreende com previsão para Daniela Albuquerque

O ex-BBB e ator Kaysar Dadour é o convidado do programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, na RedeTV!, desta quinta-feira, 20. No meio da conversa, ele revela que tem o dom de ler a futuro na borra de café e faz uma previsão para a comunicadora.

Ao ler a borra de café da xícara de Daniela, ele diz: "Vai ter um evento muito legal que você vai arrasar, não sei qual tipo de evento. [...] Esse ano vai ser muito bom para você também. A força do cavalo, quando ele corre, abre os caminhos, abre tudo, e tem uma limpeza no seu caminho, tem esse cavalo, essa força" .

Além disso, Kaysar relembrou como foi participar do Big Brother Brasil há alguns anos. "A única questão é que eu estava com medo, porque minha família estava na Síria e não sabia se estavam vivos ou mortos. Era a única questão que me pegava. O resto? Estava de férias. A pessoa que entra no BBB e começa a reclamar não merece e a pessoa que desiste do BBB também nem merecia entrar", afirmou.

Ele também contou que tem o objetivo de se tornar cantor profissional. "Meu objetivo é ser o cantor mais famoso do mundo, as minhas músicas serem conhecidas no mundo inteiro", disse.

A entrevista completa será exibida no “Sensacional” desta quinta-feira, 20, às 22h30, na RedeTV!.

Kaysar relembra momento do BBB

Mesmo anos após sua passagem pelo Big Brother Brasil, o ex-BBB Kaysar Dandourrevelou que ainda não gosta de outros participantes de sua edição. O finalista do BBB 18, que teve Gleice Damasceno como grande campeã, contou no podcast Sala de TV que tem mágoas do ex-BBB Wagner Santiago.

Durante a edição de 2018 do programa, Kaysar e Wagner eram de grupos opostos no programa. Inclusive, Wagner chegou a dar uma opinião polêmica sobre o sírio. "Se um gringo ganhar o BBB pode o mundo acabar, daí é o fim do mundo", disse ele na época.

E parece que Kaysar não o perdoou e a mágoa continua. "Esse cara me odeia 100%. Eu não gosto dele”, contou o ator sírio, que ainda enfatizou: “Nunca mais vi ele e nem quero ver”.

O finalista ainda relembrou Diego e Patrícia Leitte, que foram intitulados como 'vilões' do BBB 18. Segundo Kaysar, ele enxerga o jogo de Diego de uma maneira diferente anos depois do fim do programa.

"Diego, se entrasse agora, ia ser o melhor jogador. Ele enxergava tudo. No meio do jogo, ele bateu a mão dele na mesa e falou: 'A Gleici vai ganhar essa edição. Ele sabia tudo, muito esperto o jogo dele. Patrícia está casada, Deus abençoe ela", disse o ator.