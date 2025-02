Ex-diretor da Globo, Boni dá opinião sincera sobre o BBB: 'Desde o começo'

Não gosta? Pai de Boninho, Boni abriu o jogo e revelou o que pensa a respeito do BBB, reality show de sucesso da Globo

Ex-diretor da Globo, Boni abriu o jogo sobre o período em que trabalhou na emissora, o universo da televisão brasileira e o grande sucesso do Big Brother Brasil. O reality show, exibido na emissora desde 2002, foi dirigido por Boninho, filho do veterano, até a 24ª edição.

Em entrevista ao programa 'Achismos', de Maurício Meirelles, Boni revelou o que pensa a respeito da atração. Sincero, o comunicador, que deixou o comando de operações da empresa em 1998, confessou que não gosta de BBB .

"Nunca gostei do BBB desde o começo, mas não é por causa do programa em si, eu não me ocuparia com as besteiras que aquelas pessoas dizem, com o comportamento que têm. Inclusive, estimulados às vezes por álcool", declarou o pai de Boninho, explicando que prefere 'gastar o tempo' com literatura.

"Eu preferia um texto do Dostoiévski, talvez do Dias Gomes, alguém que estivesse me dizendo alguma coisa mais útil", acrescentou Boni, aos risos. Na sequência, o veterano ressaltou que, apesar de não gostar do reality show, reconhece o sucesso da atração.

"Tenho que considerar que o programa é um sucesso enorme no mundo inteiro e não sou eu que vou julgar se as pessoas adoram. Vou dizer que, às vezes, eu assisto com uma visão crítica, mas assisto para falar bem, falar mal", disse o ex-diretor da TV Globo.

Boni finalizou o assunto disparando elogios ao filho, que dirigiu o programa até 2024. "E o Boninho sempre fez o melhor Big Brother do mundo. Ele é muito pesquisador, mudou várias vezes coisas [impostas pela] Endemol, proprietária dos direitos, ele teve que ir lá discutir com eles, porque ia fazer diferente e deram certo. Como esse negócio de duplas agora, que não deu certo", concluiu, se referindo ao BBB 25, atual edição da competição.

Boninho reage ao ser questionado sobre mudança no BBB 25

Recentemente, o diretor de TV Boninho foi surpreendido com uma pergunta sobre uma mudança no BBB 25, da Globo. Porém, ele não é mais a pessoa indicada para responder dúvidas do reality show, já que deixou a atração em 2024.

Durante muito tempo, Boninho foi o diretor do Big Brother, mas se despediu do cargo ao sair da Globo depois de 40 anos de trabalho. Mesmo assim, o nome dele ainda é o mais lembrado quando o assunto é o Big Brother e ele mostrou bom-humor ao responder a dúvida do fã; confira detalhes!

