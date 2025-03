Luluh Pavarin, de Beleza Fatal, opina sobre futuro de novelas no streaming: 'Veio para ficar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luluh Pavarin fala sobre repercussão de personagem em Beleza Fatal e avalia nova forma de fazer novelas

Luluh Pavarin, intérprete de Arinete em Beleza Fatal, adiciona mais um trabalho de sucesso ao seu extenso currículo. Com uma trajetória marcada por passagens no teatro, cinema e televisão, a atriz vê na novela da Max um marco para a dramaturgia nacional e um novo horizonte para os profissionais do setor. Em entrevista à CARAS Brasil, ela reflete sobre o impacto da trama, o crescimento das novelas no streaming e a recepção calorosa do público: “Veio para ficar”, afirma.

A repercussão de Beleza Fatal

Luluh conta que até mesmo ela, que estava por dentro da novela, se surpreendeu com tamanho sucesso da trama. A atriz conta que acompanha o crescimento da audiência com entusiasmo, principalmente com os comentários nas redes sociais: “Vejo Beleza Fatal nos trends do X (antigo Twitter) o tempo todo. Sei que está indo muito bem. Só leio elogios sobre a novela, sobre a Camila, sobre o elenco. Foi um trabalho primoroso da Vanessa Veiga, uma escolha de elenco muito certeira”, destaca.

A recepção positiva do público já começa a refletir em sua trajetória profissional. A atriz revela que desde a estreia da novela tem recebido mais consultas e convites para novos projetos. “Tenho sido mais consultada para trabalhos. Sinto que estou sendo assistida pelos produtores de elenco e já fiz mais testes. A novela tem me ajudado muito”, comemora.

Novelas no streaming

Com um histórico consolidado nas novelas tradicionais da TV aberta, Luluh observa que o modelo de dramaturgia no streaming chegou para transformar o mercado. “Gravar uma novela assim é quase como gravar uma série. Os capítulos já foram entregues antes, o que permite um cuidado maior na produção. Claro que novelas sempre são bem produzidas, mas no streaming há um ritmo diferente, menos corrido", explica.

A intérprete destaca o cuidado da produção com a novela e enxerga produções em plataformas de streaming como um novo capítulo para a dramaturgia brasileira. “Uma novela bem cuidada, com texto e direção excelentes, elenco forte e exibida por um streaming de primeira linha... Não tinha como dar errado. E deu certo”.

Além disso, Luluh compartilha, também, que o streaming amplia as possibilidades para atores de diferentes regiões. “A novela sendo gravada em São Paulo já representa uma grande mudança. Isso representa uma oportunidade enorme para nós, atores paulistanos. Espero que venham outras produções como essa”, pontua.

Para Luluh, a presença de novelas no streaming significa a evolução natural da teledramaturgia brasileira. “O público continua apaixonado por esse formato de contar histórias, só que agora ele quer consumir de novas formas, sem ficar preso à grade de programação da TV aberta. A novela em streaming veio para ficar”, avalia.

Bastidores da trama

Ao longo de sua participação em Beleza Fatal, Luluh contracenou principalmente com Camila Pitanga (47) e ressalta a troca enriquecedora no set. “Foi muito legal trabalhar com ela. Camila topa tudo! Você propõe algo e ela já sugere outra coisa em cima. É muito receptiva, adoro atores assim”, conta.

Como referência para a personagem da novela, Luluh conta que buscou uma personagem marcante escrita por ela mesmo para o monólogo Eu Nasci Pra Ser Miss. "Me inspirei em uma tragicomédia que o intuito é criticar a sociedade contemporânea que apresenta entre as causas de distúrbios severos a busca por padrões de beleza idealizados. O culto à aparência constitui um regime de escravidão, sobretudo para as mulheres, cuja exigência de se adequar a determinado padrão, como forma de aceitação social, acontece desde a infância".

O clima no set, de acordo com Luluh, foi um dos pontos altos da experiência: “O que me deixou feliz foi que, mesmo com as gravações avançadas, todos estavam com energia de primeiro dia. Isso não é comum. Normalmente, quando entramos no final de uma novela, os atores já estão cansados. Mas, nesse caso, foi o oposto. Todos foram super receptivos”, relembra.

Também sobram elogios para as diretoras Maria de Médicis (55) e Giovanna Machline (38) — esta última diretamente responsável por dirigir as cenas de Luluh. “Maria de Médici é uma excelente diretora, muito aberta a sugestões! E Camila e eu propusemos algumas mudanças em nossas cenas para a Giovanna, e ela aceitou tudo. Foi um trabalho muito divertido”, lembra.

Novos desafios e expectativas

Além da atuação, Luluh se dedica à formação de novos talentos, ministrando cursos de extensão para atores profissionais. Ela vê com otimismo as novas produções no streaming e torce para que mais oportunidades surjam para artistas de todas as idades e origens.

A experiência com a produção da Max trouxe para a atriz não só reconhecimento, mas também a satisfação de estar envolvida em um projeto inovador. “Fiquei muito satisfeita ao ver as cenas no ar. Acho que a gente faz, sabe que ficou bom, mas ao ver, você vê que ficou melhor. Gosto muito de me divertir quando assisto cenas que fiz, que eu me coloco do lado, que eu não me vejo como Lulu, vejo a personagem. Aí sei que o trabalho deu certo”, conta.

Agora, Luluh segue aberta para novos desafios e torce para que mais produções como Beleza Fatal aconteçam. “Vai abrir muitas portas para os atores e para o mercado. Espero estar em muitas outras histórias assim”, conclui.

Luluh Pavarin em cena do monólogo de sua autoria, Eu Nasci Pra Ser Miss - Divulgação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luluh Pavarin (@luluhpavarin)

