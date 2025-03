Geraldo Luís deixa a RedeTV! após perder dois programas: 'Encerro meu ciclo'

Após perder dois programas na RedeTV!, o apresentador Geraldo Luís anunciou sua saída da emissora, onde trabalhou por um ano e meio

Geraldo Luís não faz mais parte do quadro de funcionários da RedeTV!. O apresentador, que comandava os programas 'Geral do Povo' e o 'Ultra Prêmio Show', encerrou o vínculo com a emissora nesta quinta-feira, 20.

"A partir de hoje, encerro meu ciclo na RedeTV!. Foi 1 ano e meio de muito trabalho, alegrias, e parceria na exibição dos programas 'Ultra PrêmioShow', exibido às terças-feiras, e do Geral do Povo, exibido aos domingos. Agradeço às equipes, meus colegas e a todos os profissionais da RedeTV! que fizeram isso acontecer", disse o famoso ao site NaTelinha.

Ele também fez um agradecimento ao público que o acompanhou durante o período que esteve na emissora. "Meus agradecimentos por esse programa que pôde levar o melhor aos domingos, com matérias exclusivas, e muita alegria. À plateia, que sempre esteve comigo, e ao meu público que sempre me acompanhou", completou.

No último dia 12, Geraldo Luís se pronunciou nas redes sociais após o fim dos seus dois programas na RedeTV!. "Obrigado Ultrafarma e a toda equipe Ultra Prêmio Show e ao amigo ultra gente fina Elias de Souza Abrão", disse ele. O apresentador também falou sobre o fim do segundo programa. "Fim do Geraldo Povo na RedeTV. Todas essas palavras são pequenas diante do agradecimento a todos vocês, que sempre me apoiam em momentos desafiadores da minha vida! Seguimos com força, fé e muita, mas muita coragem, afinal sou um apaixonado por televisão aberta e seu poder junto a massa", escreveu.

Apresentadora do SBT é demitida

A apresentadora Suzana Busanello, que comandava o SBT News, foi demitida do SBT nesta semana. Em um texto nas redes sociais, ela desabafou sobre o desligamento e refletiu sobre as mudanças em sua carreira ao longo dos anos.

"É com esse sorriso que encerro o meu ciclo no SBT. Profissionalmente, a Suzana que chegou por aqui ano passado, sem dúvidas não é a mesma que se despede neste momento. Mais do que uma experiência, trabalhar aqui me (re)construiu como profissional. Me fez evoluir como pessoa e ter cada vez mais certeza que tudo pode mudar, menos a minha essência (...)", disse ele em um trecho. Veja o post completo!

