Boni revela frustração por ter aprovado novela na Globo: 'Fracasso total'

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, contou que se arrepende de ter aprovado a exibição de uma novela na Globo; saiba qual é

Ex-vice-presidente de operações da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, recordou alguns momentos marcantes de sua carreira. Em entrevista ao podcast 'Boa Noite, Brasil', do jornalista César Filho, ele revelou que se culpa por um grande fracasso exibido na emissora.

De acordo com Boni, a novela 'Espelho Mágico' (1977), que apresentou um resultado ruim, foi aprovada por ele. Apesar da frustração, o pai do diretor Boninho ressaltou que a experiência serviu como aprendizado.

"Uma coisa que eu fiz e não gostei foi a novela 'Espelho Mágico'. Foi um fracasso total, mas eu fui o culpado porque eu aprovei. Agora, a experiência de fracassar é fundamental porque o sucesso só se faz com o fracasso. O que depende são as quantidades de erros e acertos: quando os acertos são maiores, os erros entram em contribuição", declarou Boni.

Em seguida, o diretor também relembrou que seu maior sucesso na Globo não aconteceu na área de entretenimento, mas sim no jornalismo. "O que melhor fizemos foi investimento muito grande no jornalismo. Acho que não há nada mais importante na televisão brasileira do que o 'Jornal Nacional', que eu ajudei a fazer, escolhi o horário para ser exibido e coloquei no meio de duas novelas", disse.

Vale lembrar que, apesar de ter deixado a emissora em 1997, Boni é um dos grandes responsáveis pelo 'padrão Globo de qualidade'. Atualmente, ele é sócio da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

