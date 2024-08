Beatriz Reis agradece Daniel Ortiz por oportunidade em Família É Tudo

Após Beatriz Reis ter uma participação confirmada em Família É Tudo, da Rede Globo, a ex-BBB fez questão de agradecer Daniel Ortiz pela oportunidade

A ex-BBB Beatriz Reis teve uma participação confirmada na novela Família É Tudo, exibida pela Rede Globo, como a fofoqueira Selminha Veneno.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Daniel Ortiz, autor da trama. Na legenda, Bia agradeceu pela oportunidade.

"Daniel, seu danado!!! Lembra dessa foto? Nosso primeiro almoço juntos. Quando recebi sua ligação, nem acreditei! Me lembro como se fosse hoje: nós naquele almoço, e você falando que me queria na sua novela e que iria escrever um personagem especialmente para mim, a Selminha Veneno. Ela chegou", começou ela.

Em seguida, Beatriz agradeceu a confiança em seu trabalho. "Você, Daniel, deu o start na minha carreira como atriz na televisão. Jamais, jamais vou me esquecer disso. Obrigada por confiar e acreditar no meu potencial, por me dar essa grande oportunidade. O dia 21/08/2024 vai ficar marcado para sempre na minha vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida!!! Nosso próximo almoço vai ser para comemorar", finalizou.

Beatriz Reis alfineta os haters

A ex-BBB Beatriz Reis está com novidades em sua vida profissional. Ela foi contratada pela Globo para fazer uma participação especial na novela Família É Tudo, trama das 19h da emissora, e comemorou nas redes sociais. Inclusive, a morena aproveitou para alfinetar quem fez críticas na época do confinamento do Big Brother Brasil.

Bia relembrou que as pessoas a acusaram de ser um personagem dentro do reality show, mas ela negou e disse que só agora vai interpretar uma personagem na novela. "Teve comentário, teve falação… É personagem? Tirou as lentes de contato? Fingiu que era do Brás, mas não era do Brás… Era camelô? Tinha dinheiro? Eu amo a imaginação de vocês como vai bem além. Vocês deviam escrever roteiros, ia ter sucesso. Teve muito comentário, mas não, eu nunca fui um personagem”, disse ela.

E completou: "Sempre fui a Bia exatamente do jeito que me conheceram, que me viram. Mas, para vocês não ficarem triste, agora vocês vão me ver como um personagem. Agora eu vou exercer a minha profissão e me cabe ser um personagem. Agora, tem sentido ser um personagem. Um personagem em uma dramaturgia existe um figurino, uma caracterização”.

Vale lembrar que Beatriz estudou artes cênicas e é formada como atriz. "Eu dou início a minha carreira como atriz na televisão com essa grata surpresa de contracenar com Rafael Infante”, contou ela. Os dois vão interpretar os fofoqueiros Selminha Veneno e Toni Linguinha e já começaram a gravar.