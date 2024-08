Ex-BBB Beatriz Reis alfineta os haters: ‘Amo a imaginação’

Ao anunciar novo trabalho na Globo, a ex-BBB Beatriz Reis aproveita para rebater as pessoas que fizeram críticas no passado: ‘É personagem?’

A ex-BBB Beatriz Reis está com novidades em sua vida profissional. Ela foi contratada pela Globo para fazer uma participação especial na novela Família É Tudo, trama das 7 da emissora, e comemorou nas redes sociais. Inclusive, a morena aproveitou para alfinetar quem fez críticas na época do confinamento do Big Brother Brasil.

Bia relembrou que as pessoas a acusaram de ser um personagem dentro do reality show, mas ela negou e disse que só agora vai interpretar uma personagem na novela. "Teve comentário, teve falação… É personagem? Tirou as lentes de contato? Fingiu que era do Brás, mas não era do Brás… Era camelô? Tinha dinheiro? Eu amo a imaginação de vocês como vai bem além. Vocês deviam escrever roteiros, ia ter sucesso. Teve muito comentário, mas não, eu nunca fui um personagem”, disse ela.

E completou: "Sempre fui a Bia exatamente do jeito que me conheceram, que me viram. Mas, para vocês não ficarem triste, agora vocês vão me ver como um personagem. Agora eu vou exercer a minha profissão e me cabe ser um personagem. Agora, tem sentido ser um personagem. Um personagem em uma dramaturgia existe um figurino, uma caracterização”.

Vale lembrar que Beatriz estudou artes cênicas e é formada como atriz. Na novela Família É Tudo, ela vai atuar ao lado do ator Rafael Infante. "Eu dou início a minha carreira como atriz na televisão com essa grata surpresa de contracenar com Rafael Infante”, contou ela. Os dois vão interpretar os fofoqueiros Selminha Veneno e Toni Linguinha e já começaram a gravar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Nova casa de Beatriz Reis

A ex-BBB Beatriz Reis está de mudança! Depois de conquistar a fama com o Big Brother Brasil 24, da Globo, e brilhar em ações publicitárias, ela anunciou que vai levar sua família para viver em uma casa com mais conforto. Porém, uma questão ficou no ar: ela comprou ou alugou a mansão?

Em contato com o site Gshow, Beatriz contou que a nova casa é alugada. Mesmo assim, ela considera o lugar como seu novo lar e tem planos para construir uma casa do jeitinho que sua família deseja no futuro.

"Meu plano é construir uma casa com o nosso jeito, onde meus pais possam escolher todos os detalhes. A ideia é colocar ele em prática assim que tivermos tempo de encontrar o terreno, fazer o projeto, etc. Hoje, graças a Deus, estou começando a estruturar minha vida e poderei ajudar quem eu mais amo!", disse ela, e completou: "Saímos de uma casa muito humilde, onde eu não tinha cama, meu quarto não tinha porta e eu mal tinha espaço para guardar as roupas. Hoje tenho até closet! Estou muito grata com tudo que tem acontecido, pela oportunidade de realizar tantos trabalhos na saída do BBB".