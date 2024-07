Bancado pela sogra? Genro de Ana Maria Braga rebate comentário

Genro de Ana Maria Braga, Badarik González responde internauta que insinuou que a família dele seria ‘bancada' pela apresentadora de TV

Genro da apresentadora Ana Maria Braga, Badarik González, que é casado com Mariana Maffeis, se pronunciou ao ver um comentário sobre sua família na internet. Depois de mostrar que as crianças da família praticam hipismo, ele foi alvo de um comentário insinuando que a sogra é quem ‘bancaria' a família da filha. Porém, ele reagiu e negou.

Um internauta escreveu: “Um esporte tão caro. Com certeza, mamãe Ana Maria é quem ‘banca’. Isso é ‘viver' na simplicidade”. Ao ver esta mensagem, Badarik fez questão de responder e destacou o estilo de vida de sua família. "Simplicidade tem a ver com esforço, com dedicação. A simplicidade vai se manifestar, sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós. Isso sim é esforço e simplicidade", disse ele em um vídeo no Instagram.

Na legenda do post, o genro de Ana Maria ainda destacou a importância de ter hábitos saudáveis no dia a dia. "Simplesmente. Tudo é caro! Especialmente comer porqueiras da indústria a diário, logo com o passar do tempo o barato sai caro num hospital", contou.

Ana Maria Braga está de férias da TV

A apresentadora Ana Maria Braga contou que vai se afastar do comando o programa Mais Você, da Globo, por alguns dias. Ela ficará fora do ar até o final das Olimpíadas de Paris 2024 para curtir o seu período de férias.

Com isso, a estrela será substituída por Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que já são conhecidos pelo público por substituírem a loira nas manhãs da Globo. Além disso, a comunicadora ainda contou que o Mais Você deixará de ser exibido em dias de competição importante no mesmo horário da atração.

"Eu vou aproveitar esse período de Olimpíadas para fazer uma parada de alguns dias, eu e o Louro. Mas o Mais Você vai estar no ar, mas não todos os dias, porque durante as transmissões esportivas, a gente vai estar em um horário que vai ter jogos. Então, vão ter menos programas", disse ela.

Então, ela já revelou quando retorna das férias. "A gente volta, eu e o Louro, ao vivo, no dia 12 de agosto, dia seguinte do fim dos jogos de Paris", afirmou.