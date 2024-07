Ana Maria Braga se afasta do Mais Você e os nome dos substitutos são revelados

A apresentadora Ana Maria Braga anuncia seu afastamento do programa Mais Você, da Globo. Saiba o motivo da decisão

A apresentadora Ana Maria Braga contou que vai se afastar do comando o programa Mais Você, da Globo, por alguns dias. Ela ficará fora do ar até o final das Olimpíadas de Paris 2024 para curtir o seu período de férias.

Com isso, a estrela será substituída por Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que já são conhecidos pelo público por substituírem a loira nas manhãs da Globo. Além disso, a comunicadora ainda contou que o Mais Você deixará de ser exibido em dias de competição importante no mesmo horário da atração.

"Eu vou aproveitar esse período de Olimpíadas para fazer uma parada de alguns dias, eu e o Louro. Mas o Mais Você vai estar no ar, mas não todos os dias, porque durante as transmissões esportivas, a gente vai estar em um horário que vai ter jogos. Então, vão ter menos programas", disse ela.

Então, ela já revelou quando retorna das férias. "A gente volta, eu e o Louro, ao vivo, no dia 12 de agosto, dia seguinte do fim dos jogos de Paris", afirmou.

Programa Encontro também sofrerá mudanças

O programa Encontro, da Globo, deixará de ser exibido em dois dias da semana que vem na telinha da emissora. A notícia foi dada pela apresentadora Patricia Poeta durante o encerramento da edição desta sexta-feira, 26.

O Encontro não será exibido na segunda-feira, 29, e na terça-feira, 30. Assim, o programa volta ao ar na quarta-feira, 31. O motivo do hiato é a programa especial para a cobertura das Olimpíadas de Paris 2024. A emissora vai exibir as competições esportivas pela manhã.

"Falando em Olimpíadas, por causa da cobertura aqui na Globo, a gente se vê agora na próxima quarta-feira, 31 de julho, último dia do mês. Vou ficar com saudade de vocês, com certeza! Mas na torcida pelos nossos atletas, que já começaram com o pé direito”, disse Poeta ao vivo.