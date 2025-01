Latino conhece filha adolescente após 16 anos e declara: 'Quebrar essa barreira'

Pai de dez filhos, Latino conheceu a filha Ana Júlia após um período de 16 anos; em entrevista à CARAS Brasil, ele detalha sobre o encontro

O cantor Latino(51) está radiante, pois se encontrou pela primeira vez com sua filha Ana Júlia após um período de 16 anos. Os dois mantinham contato desde que a herdeiro do astro tinha apenas três anos de idade. "Ficava com o pé atras", relata o artista em entrevista à CARAS Brasil.

A jovem mora em uma cidade do interior de Minas Gerais. O reencontro aconteceu durante uma temporada de férias no Guarujá, litoral de São Paulo, onde o artista alugou uma casa especialmente para esse momento.

"Por morar distante e não poder viajar sozinha, mantivemos contato virtual desde os 3 anos quando passei a ajuda la. Agora, chegou o momento em que ela tomou coragem e decidiu me conhecer. Esse momento é hoje, estou muito feliz", confessou o cantor.

Latino revelou que Ana Júlia tinha receio do encontro. Para estreitar os laços com a filha, o cantor resolveu alugar uma casa na baixada santista e passar por um período de férias ao lado da herdeira.

"Ela sempre teve curiosidade, mas ficava com o pé atrás, com medo. Para quebrar essa barreira, aluguei uma casa no Guarujá e estou passando uma mini férias ao lado dela. Quero me dedicar a ela essa semana, saber da vida dela e das coisas que deixamos de conversar”.

Este final de semana será ainda mais especial: Ana Júlia acompanhará o pai em um show pela primeira vez, que acontecerá em Lorena, São Paulo, em uma festa à fantasia. A jovem, que sonha em ser dentista, não pensa em seguir a carreira artística. Segundo Latino, ela é "tranquila, cheia de sonhos", finaliza o cantor ao falar da filha.

