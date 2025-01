Apresentador da Record encontra bala perdida em sua casa: ‘Achei'

O apresentador Eduardo Ribeiro, da Record, chocou ao revelar que encontrou uma bala perdida no quintal de sua casa durante o réveillon

O apresentador Eduardo Ribeiro, que apresenta o telejornal Fala Brasil, da Record, surpreendeu os telespectadores ao revelar que encontrou uma bala perdida no quintal de sua casa. Ele disse que localizou o projétil na área externa durante o réveillon, mas ninguém se machucou.

“Deixa eu te mostrar o que é uma bala perdida. Este projétil aqui é de uma arma 765, antigo calibre 32, achei no quintal da minha casa na virada do ano. Está vendo essa deformação aqui? Esse amassado? É o impacto da bala quando caiu no chão”, disse ele.

E completou: “Esse mesmo impacto poderia ter sido na minha cabeça, na de um vizinho ou em uma criança. É assim que as pessoas andam se machucando ou morrendo. Se conhecerem alguém que brinca com armas desse jeito, denuncie. Mas se é você que faz essa estupidez, coloque a mão na consciência. É isso que seu disparo pode fazer”.

Eduardo Ribeiro, jornalista que apresenta o Fala Brasil, mostra bala perdida que atingiu sua casa durante o Réveillon pic.twitter.com/l4b1Ld7gBf — Alfinetei (@ALFINETEI) January 3, 2025

Cantor de pagode morreu em acidente de carro

O cantor de pagode Adalto Mello faleceu aos 39 anos no dia 29 de dezembro de 2024. Ele sofreu um grave acidente de trânsito em São Vicente, no litoral de São Paulo.

De acordo com o site G1, o artista estava em uma motocicleta quando foi atingido por um carro. As imagens de câmeras de segurança mostraram quando o carro ultrapassou outro veículo e atingiu a moto do cantor, que foi arremessado para longe. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu positivo, e foi detido.

A equipe de resgate tentou manobras de ressuscitação no cantor, mas ele foi declarado morto no local. A polícia registrou o caso como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.